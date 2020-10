Posted on

Illustrato il nuovo Rapporto sulla situazione economica e sociale NordEst – In Trentino l’occupazione tiene, anche se la disoccupazione giovanile è in crescita; il Pil cala per effetto della crisi e delle dinamiche demografiche, in linea con il resto del Nord-Est; la distribuzione del reddito rimane stabile, con una lieve crescita dei redditi da lavoro […]