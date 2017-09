Terrore a Marcon, Due donne denunciano sequestro e rapina

Punta la pistola e sequestra madre e figlia nel parcheggio del Valecenter. Si cerca la Kia Picanto blu rubata

NordEst – I Carabinieri stanno indagando per verificare il racconto di due donne, madre e figlia, che lunedì hanno chiesto aiuto da Casale sul Sile, nel trevigiano.

“Un uomo ci ha rapinato e ci ha rubato l’auto”, hanno dichiarato le due al telefono, chiedendo l’intervento delle forze dell’ordine.

Secondo la loro testimonianza, l’aggressione è avvenuta nella zona del centro commerciale Valecenter di Marcon (Venezia).

Un malvivente si è infilato nell’auto delle due e, arma alla mano, si è fatto portare verso Casale sul Sile. Prima di scappare con l’auto della coppia, il rapinatore si è fatto consegnare il bancomat e i soldi delle vittime.

