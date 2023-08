Terzo goal in serie A per il trentino Nadir Zortea (VIDEO)

Posted on

Due importanti appuntamenti nella giornata di mercoledì in Valle Primiero (Trento) – Mercoledì 3 maggio alle ore 17 le Acli organizzano un confronto sul tema: L’anziano oggi…tra autonomia e non autosufficienza. Iniziativa di FAP Acli e Acli Primiero Vanoi Mis. Riflessioni sulla proposta di riorganizzazione delle APSP e su nuove progettualità per dare risposte ai bisogni della terza […]