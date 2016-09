Teatro, Sport e Cultura nel fine settimana a Primiero

Altro weekend ricco di appuntamenti a Primiero

SABATO 1 OTTOBRE

UNA SCELTA ALIMENTARE VEGETARIANA L’Associazione Le Quattro Stagioni presenta un convegno dal titolo «Una scelta alimentare vegetariana tra salute ed etica nelle varie fasi della vita». Imèr – Ritrovo presso Ex Sieghe ore 8.30. Per Info e dettagli: tel.338 5237903 4stagioni.imer@gmail.com

CORRINFIERA Gara di corsa non competitiva a passo libero, 7° prova del Circuito Podistico di Primiero. Programma: • Ore 15.00: ritrovo concorrenti e iscrizioni piazza Cesare Battisti; • Ore 16.00: partenza giovani m/f della categoria A (nati dal 2004 e seguenti / 0-12 anni) 2 giri piccoli, 800 m; • Ore 16.20: partenza categoria B (nati dal 2003 al 2000), 3 km; • Ore 16.50: partenza “Corrinfiera a 2 e 4 zampe”, circuito breve 800 m; • Ore 17.00: partenza categorie C-D, 6.5 km. Iscrizioni: presso il ritrovo, fino alle ore 15.45; Fiera di Primiero – Ritrovo presso il Centro Storico dalle ore 15

IL BRAMITO DEL CERVO Nel pomeriggio visione di una breve presentazione sui cervi nel Parco, spiegazione della tecnica della radiotelemetria adottata per lo studio del loro comportamento ed infine facile escursione per riconoscere i “segni di presenza” dell’animale simbolo della Foresta di Paneveggio e le caratteristiche del suo habitat. Alla sera escursione notturna nella Foresta dei Violini di Paneveggio con l’ascolto del bramito dei cervi in amore… Paneveggio – Ritrovo presso centro visitatori, ore 15. Quota di partecipazione: € 7,00. E’ necessaria la prenotazione: tel. 0439 765973 – info@parcopan.org

COMMEDIA TEATRALE «NO POL ESSER» La compagnia teatrale «El Feral» Primiero presenta la commedia dal titolo «No pol esser». Pieve – Teatro Parrocchiale, ore 20.45

DOMENICA 2 OTTOBRE

SORA AL ZERCHION Nell’ambito della settimana europea della mobilità, pedalata inaugurale dell’anello ciclabile Family Green Way di Primiero.. Imèr – Ritrovo c/o stazione Bike Sharing Scuola Elementare ore 9.45. Percorso in bici accompagnato di ca 9.5 km. Pranzo No-Strano Km Zero a Tonadico (€ 5.00 prezzo family). Animazione e lotteria a premi.

SABATO 8 OTTOBRE

ONLY THE BRAVE Giornata di confronto con al centro la protezione delle vie respiratorie per i Vigili del Fuoco. Mezzano – Caserma VVF e località San Giovanni, dal pomeriggio

SIROR CROSS Corsa Campestre non competitiva su varie distanze in base alla categoria di appartenenza. La partecipazione è aperta a tutti, tesserati e non tesserati a società sportive. Siror Cross è inserita come 8° prova del Circuito Podistico di Primiero. Siror – Centro Paese, ore 14

DOMENICA 9 OTTOBRE

COLORI E SAPORI D’AUTUNNO • Laboratori artistici e culinari per grandi e piccini; • castagnata, vin bon e strauben; degustazioni; • mercatini d’autunno; • i cuochi della Valle del Vanoi raccontano le loro ricette autunnali preferite; • possibilità di effettuare passeggiate per le vie del paese di Prade accompagnando i Lama; • musica e balli con le fisarmoniche. Quarta​ edizione del concorso “La mia torta in piazza”: partecipazione libera, le torte vanno consegnate entro le ore 14.00, le​ miglior​i​ ​(a giudizio insindacabile della giuria popolare) ​verranno premiate. Nel pomeriggio, musica in festa e tanto divertimento!! Prade – Piazza Centro Paese, dalle ore 14