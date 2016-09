Predazzo, Carabinieri sventano furto grazie alla segnalazione di un cittadino

La persona fermata è un 26enne della zona, già noto alle forze dell’ordine

Cavalese (Trento) – Questa notte, verso le ore 03,00, i Carabinieri del Comando Stazione di Predazzo, con il Nucleo Radiomobile di Cavalese, hanno denunciato in stato di libertà D.C., 26enne della zona, già conosciuto dagli operanti, per i reati di violazione di domicilio e furto aggravato.

Il giovane, dopo aver forzato una finestra di un magazzino ubicato in Predazzo via Fiamme Gialle, entrava all’interno prelevando una cassa acustica ed un saldatore a stagno, fuggendo poi per le vie del paese. La sua azione delittuosa, benché messa in atto in arco notturno, veniva notata da un cittadino che subito informava tramite l’utenza 112 di pronto intervento la centrale operativa di questo Comando Compagnia, che provvedeva ad inviare sul posto due pattuglie, in quel momento gravitanti nella zona. Poco dopo, una delle pattuglie, notava il giovane fuggire a piedi con del materiale. Subito bloccato veniva identificato e trovato in possesso di quanto asportato nel magazzino.

Lo stesso ammetteva le proprie responsabilità e nei suoi confronti scattava una denuncia in stato di libertà. La refurtiva, tutta recuperata, nel corso della mattinata è stata restituita al legittimo proprietario, completamente ignaro di aver subito un furto.

E’ doveroso sottolineare che la rapida soluzione dell’evento è stata possibile grazie alla collaborazione di un cittadino che notando l’accaduto non ha esitato a segnalare il tutto all’utenza di pronto intervento “112”.