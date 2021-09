Piscina di Primiero, nuovo corso per l’utilizzo del defibrillatore: iscrizioni in sede

Sono aperte le iscrizioni al corso, chiamando il numero di telefono 0439/62885 o passando direttamente alla reception della Piscina di Primiero

Primiero (Trento) – La Piscina di Primiero ha organizzato un nuovo corso per l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico, in collaborazione con il Comune di Primiero San Martino di Castrozza. Si tratta di una importante iniziativa rivolta a tutte le persone interessate all’utilizzo di questo prezioso dispositivo, che ogni giorno salva moltissime vite in caso di emergenza.

Il defibrillatore semiautomatico esterno (denominato DAE) è infatti in grado di effettuare la defibrillazione delle pareti muscolari del cuore in maniera sicura, dal momento che è dotato di sensori per riconoscere l’arresto cardiaco dovuto ad aritmie, fibrillazione ventricolare e tachicardia ventricolare.

Gli stessi addetti della Piscina di Primiero, si sono ritrovati in diverse situazioni di emergenza ad utiizzare il defibrillatore presente in sede, nelle vicinanze della struttura, prestando le prime cure ad alcuni pazienti colti da grave malore.

Per iscriversi al corso: chiamare direttamente la Piscina al numero di telefono 0439/62885 oppure passare direttamente alla reception.