Professioni sanitarie, al via quattro iniziative formative a Trento

Tra le novità due corsi di perfezionamento, uno per fisioterapisti e l’altro per infermieri

Trento - Il Polo universitario delle professioni sanitarie dell’APSS, per l’anno accademico 2016/2017, organizza a Trento, in convenzione con l’Università degli studi di Verona e la Provincia autonoma di Trento, due master universitari e due corsi di perfezionamento. I master di primo e secondo livello sono volti a formare professionisti con competenze tutoriali, di coordinamento e metodologiche di Evidence based practice e Health technology assessment mentre i due corsi di perfezionamento sono rivolti a fisioterapisti e infermieri e sono finalizzati a sviluppare competenze di valutazione avanzata dei pazienti.

«Metodologie tutoriali e di coordinamento dell’insegnamento clinico nelle professioni sanitarie e sociali», è un master universitario di 1° livello giunto alla sesta edizione, che si caratterizza come un percorso di formazione delle professioni sanitarie finalizzato a sviluppare le competenze richieste per un efficace insegnamento in contesti reali e per supervisionare l’apprendimento di competenze professionali nei contesti sanitari e socio sanitari. È rivolto a 30 professionisti delle aree delle professioni sanitarie (infermieristica/ostetrica, riabilitativa, tecnica e della prevenzione), medici e odontoiatri, assistenti sociali, laureati in psicologia, scienze dell’educazione e lettere e filosofia. Le iscrizioni scadono il 15 novembre 2016.

«Pratica clinica basata sulle prove di efficacia: Evidence based practice e Health technology assessment e loro insegnamento», è un master universitario di 2° livello giunto alla seconda edizione attivato in collaborazione con la Società italiana di Health technology assessment (Sihta). Rappresenta un percorso formativo di eccellenza che affronta due ambiti fondamentali dei processi decisionali del mondo sanitario, l’Evidence based practice (Epb) e l’Health technology assessment (Hta) ed è finalizzato a rendere i partecipanti autonomi nella comprensione, nella trattazione e nello sviluppo dei concetti e dei metodi EBP e HTA. È rivolto a 20 professionisti in possesso del diploma di laurea specialistica/magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria, nelle classi delle lauree in professioni sanitarie, in farmacia, economia o altro indirizzo. Le iscrizioni scadono il 15 novembre 2016.

«Valutazione e interventi fisioterapici avanzati nella malattia di Parkinson e nei parkinsonismi» è un corso di perfezionamento alla prima edizione, che si propone di sviluppare capacità di assessment avanzato, di pianificazione di interventi fisioterapici e presa di decisione nella persona con malattia di Parkinson e parkinsonismi in ambiti territoriale, long term-care e ospedaliero. È rivolto a 30 fisioterapisti. Le iscrizioni scadono il 28 febbraio 2017.

La quarta proposta formativa consiste in un corso di perfezionamento in «Nursing assessment avanzato in situazioni assistenziali complesse e di criticità», anch’esso alla prima edizione, che si propone di sviluppare capacità di condurre un esame obiettivo e una valutazione avanzata in situazioni complesse e di elevata criticità esemplari dal punti di vista assistenziale. Il corso è rivolto a 40 infermieri. Le iscrizioni scadono il 28 febbraio 2017. Bando e moduli in: https://www.apss.tn.it/formazione-post-base-master-e-corsi-di-perfezionamento