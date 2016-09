Supermercati, scegliere bene per risparmiare oltre 3.000 euro all’anno

A tanto ammonterebbe il risparmio annuale, semplicemente scegliendo il posto giusto dove fare la spesa

NordEst – A confermarlo è un’inchiesta annuale di Altroconsumo che ha analizzato 922 punti vendita di 67 città e stilato una guida per risparmiare con un semplice cambio di abitudini.

Gli spaghetti e la passata, il pane e i biscotti, il detersivo e l’ammorbidente: qualunque sia l’abitudine personale, nella lista della spesa esistono acquisti irrinunciabili, di cui più o meno regolarmente tutti abbiamo bisogno. E se la lista della spesa ci accomuna, il conto da pagare non è assolutamente scontato.

Anche quest’anno l’inchiesta prezzi di Altroconsumo (siamo alla 28esima edizione) svela che fare la spesa in un certo modo e in uno specifico supermercato fa davvero la differenza: nel caso migliore, anche più di 4mila euro il risparmio all’anno per una famiglia a Venezia. Abbiamo rilevato 1.002.269 prezzi in 922 punti vendita di 67 città italiane per tracciare la mappa del risparmio.

Più di un milione di prezzi analizzati

L’inchiesta è molto ricca e complessa:abbiamo messo a confronto oltre un milione di prezzi rilevati in lungo e in largo per la Penisola e abbiamo stilato diverse classifiche che riproducono diversi comportamenti di spesa degli italiani. Sono cinque le insegne più convenienti d’Italia in base al tipo di spesa: scopri quali sono, scarica l’inchiesta completa.

Ogni famiglia risparmia a modo suo

Secondo i dati Istat, mediamente una famiglia italiana spende ogni anno per i propri consumi quasi 30mila euro. Di questa somma, 6.320 euro (poco più del 20%) vengono spesi al supermercato. Il costo della spesa è pari a un quinto della bilancia familiare indipendentemente dal numero di bocche da sfamare: un single o una coppia con figli. A cambiare ovviamente è la spesa totale a fine anno.

L’autorevole istituto statistico, dunque, ci dice quanto consuma una famiglia media italiana, ma non quanto ogni diversa tipologia di famiglia può risparmiare facendo la spesa al meglio. Per esempio una coppia con due figli secondo l’Istat sostiene in media un budget annuo di 39 mila euro. Di questi 8.600 euro sono spesi al supermercato, ma secondo l’inchiesta di Altroconsumo potrebbero diventare meno di 6 mila euro comprando prodotti a marchio commerciale. Andando al discount quella stessa spesa costerebbe meno di 4.000 euro.

Il discount dimezza il costo

Supermercato, ipermercato o discount, la differenza di prezzi si sente indipendentemente dal tipo di famiglia che fa la spesa: il risparmio è garantito sempre. Anche un single che fa una spesa parsimoniosa rispetto a una famiglia numerosa, risparmia in media quasi il 50% all’anno se sceglie un negozio discount invece della spesa di marca.

Il risparmio è forte (attorno al 30%) anche per chi abbandona i prodotti griffati per quelli che riportano il marchio della catena. Qualunque sia il nucleo familiare, dunque, il risparmio che si può ottenere sulla spesa di tutti i giorni è sempre di migliaia di euro all’anno. Andare nel posto giusto decisamente conviene.