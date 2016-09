Carano (Trento) - Grande appuntamento per il mondo del volontariato domenica 25 settembre a Maso Toffa, in Località Cela a Carano. Anche quest’anno, infatti, per iniziativa delle associazioni di Fiemme – Fassa – Cembra che operano nell’ambito socio-sanitario, si svolgerà la festa del Volontariato.

Sono ormai sei anni che le associazioni si impegnano nell’organizzazione di questo evento, che ha come scopo quello di presentarsi alla popolazione, far conoscere le proprie attività e trasmettere l’importanza del prestare la propria opera gratuitamente, per arricchire se stessi e la propria comunità.

Il volontariato è infatti una della forme più importanti di cittadinanza attiva, oltre che contribuire significativamente alla costruzione di una società solidale e senza discriminazioni. Le Valli di Fiemme – Fassa – Cembra da questo punto di vista possiedono una grande ricchezza: il numero di associazioni di volontariato presenti sul territorio è davvero alto, segno che la cultura della solidarietà e dell’aiuto reciproco non è mai venuta a mancare nelle nostre comunità.

Una festa quindi all’insegna della collaborazione tra associazioni (34 quelle presenti all’iniziativa), per mettere in luce le specificità e la diversa mission di ogni realtà associativa, ma anche per dimostrare che, nonostante le diversità, è possibile costruire qualcosa insieme.

La festa, che verrà ospitata anche quest’anno presso Maso Toffa, si terrà domenica 25 settembre 2016, a partire dalle ore 10.30. Il programma prevede la S. Messa, animata dal Coro Armonia Molina di Fiemme e a seguire un breve intrattenimento del coro.

Successivamente aperitivo analcolico a cura del Gruppo FAST, mentre il pranzo sarà curato dall’Associazione Donne Rurali di Tesero e allietato dalla musica con le fisarmoniche di Nicolas e i suoi amici. I dolci sono preparati dai volontari delle varie associazioni e si ringraziano anche “Avisio Solidale” e “Fassa Coop Center” per il loro contributo.

Nel pomeriggio è prevista l’estrazione dei numeri della lotteria di solidarietà, il cui ricavato andrà in beneficienza, un intrattenimento del gruppo Clown “Cuore per un sorriso” a cura dell’Associazione Aiutiamoli a Vivere e lo spettacolo teatrale “Cuori in gabbia” liberamente ispirato a Romeo e Giulietta di Shakespeare del gruppo teatrale “Orme nel vento” dell’Associazione Estuario di Trento

Per tutto il giorno animazione per bambini “…divertiamoci tutti insieme…” con i gonfiabili, le attività proposte dall’Associazione BAMBI, dalla Cooperativa Sociale Progetto ’92 (Archimede – Charlie Brown – Centro Giovani L’idea) e varie sorprese finali …

La festa si terrà anche in caso di maltempo.

Maggiori informazioni si possono trovare sul sito: www.oltre.coop - tel. 0462 235298