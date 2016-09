Primiero, Gran Festa del Desmontegàr 2016: al via un lungo fine settimana di eventi (PROGRAMMA)

Giovedì 22 settembre torna la tradizionale Mostra Concorso Bovina con gli allevatori di Primiero e Vanoi in piazza con le bovine più belle

Primiero (Trento) - L’apertura di giovedì mattina, richiama da sempre l’intero territorio, per vedere da vicino non solo mucche e vitelli ma anche cavalli di razza. Appuntamento dalle ore 10 di giovedì presso il piazzale dell’autostazione di Fiera di Primiero per questo primo appuntamento della Gran festa del Desmontegàr.

Venerdì 23 dal primo mattino a Mezzano Magie con Latte e Caglio, visita guidata al Caseificio Sociale di Primiero aperta ad adulti e bambini, e a San Martino di Castrozza El Marendòl del Mazaròl, passeggiata facile e golosa tra natura e gusto al cospetto del maestoso gruppo delle Pale di San Martino.

Protagonisti del pomeriggio saranno invece gli agriturismi e le aziende agricole e artigianali locali che animeranno il centro storico di Fiera di Primiero con Agritur in Fiera. Protagonisti di questa edizione i cereali di montagna.

Sabato 24 ritorna En dì al Maso, l’appuntamento di questa edizione sarà in località Dismoni, tra dimostrazioni e sfiziosi assaggi di prodotti tipici locali.

Nel pomeriggio di sabato a Mezzano non mancherà la dimostrazione di mungitura e la passeggiata con l’asinobus; da non perdere la visita guidata al Birrificio Artigianale BioNoc’ con degustazioni e pranzo a km0. A Siror alle ore 16.30 si potrà assistere al concerto di Canti di Montagna del Coro Sass Maor per poi continuare con animazione, musica e degustazioni fino a tarda sera a Fiera di Primiero.

Domenica 25 settembre l’evento più atteso: la Gran Festa del Desmontegàr con il corteo degli allevatori a sfilare per le vie dei centri storici dell’Alto Primiero. Stand gastronomici, musica dal vivo, premiazioni dei gruppi partecipanti e molto altro animeranno il pomeriggio della giornata più attesa dall’intera Comunità di Primiero.

Il programma

GIOVEDI’ 22 SETTEMBRE

Mostra Concorso Bovina 10.00 – 13.00 | Fiera di Primiero, autostazione

VENERDI’ 23 SETTEMBRE

Magie con Latte e Caglio, 9.00 | Mezzano, Caseificio Sociale di Primiero. Visita guidata al Caseificio Sociale di Primiero (Partecipazione gratuita – Su prenotazione al num. 0439 62407).

El Marendòl del Mazaròl, 9.30 | San Martino di Castrozza, Piazzale Sass Maor. Passeggiata golosa tra prati e boschi al cospetto delle Pale

Agritur in Fiera, 15.30 – 18.30 | Fiera di Primiero, Piazza Cesare Battisti. Degustazioni a base di cereali di montagna proposte dagli agritur delle Valli di Primiero e Vanoi

Laboratorio per piccoli Casari, 16.00 – 17.00 | Fiera di Primiero. Laboratorio speciale riservato ai più piccoli dedicato alla Toséla di Primiero

Serate di Spirito, alla scoperta della grappa trentina, ore 21.15 c/o Hotel Al Prato.

SABATO 24 SETTEMBRE

En dì al Maso, 8.30 – 16.30 | Località Dismoni. Passeggiata guidata alla scoperta dei soleggiati prati e magici boschi in località Dismoni. Lungo il percorso dimostrazioni di attività agricole e artigianali, interessanti laboratori per grandi e piccoli e golose degustazioni a base di prodotti tipici locali. Prenotazione obbligatoria al num. 0439 62407.

Mercato dei saperi, 9.00 – 12.30 | Fiera di Primiero, parco Clarofonte. Produttori agricoli, artigiani ed hobbisti locali espongono e raccontano i loro prodotti, con degustazioni e dimostrazioni aspettando la Desmontegada.

Alle 16.30 | Siror, centro storico Concerto di canti di montagna con il Coro Sass Maor.

Dalle 15.30 | Mezzano, centro storico Dimostrazione di mungitura nella stalla più antica del paese Passeggiata per i più piccini tra canisèle con l’asino bus Aperitivo in piazza Brolo.

17.30 – 23.00 | Fiera di Primiero, area pedonale Musica, animazione e degustazioni fino a tarda sera.

Birrificio Porte Aperte 12.00 – 18.00 | Mezzano, loc. Giare. Visite guidate al birrificio Bionoc’ alle ore 12.00 / 15.00 / 17.00 con degustazione finale.

DOMENICA 25 SETTEMBRE – LA DESMONTEGADA



Tutto il giorno | Primiero. Spettacolare corteo con sfilata per i paesi di Primiero delle mandrie accompagnate dai rispettivi allevatori in abiti tradizionali, stand gastronomici, musica, premiazioni