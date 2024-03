Si rompe il ghiaccio e cade nel lago: si salva

Un dipendente delle funivie era in zona è ha lanciato l’allarme

Trento – omenti di paura sulle montagne di Peio dove sabato scorso, ad oltre 2300 metri una ragazza di 26 anni, che stava trascorrendo una giornata sulla neve insieme ad un’amica, mentre si trovava sulla sponda del laghetto di Doss dei Cembri, a causa della rottura del ghiaccio sotto i piedi, è caduta nelle acque gelide in un punto del lago profondo quasi due metri.Fortunatamente – si legge in una nota dell’Arma – si è trovato a passare nelle vicinanze, libero dal servizio, un soccorritore dipendente delle funivie del comprensorio sciistico di “Pejo” il quale, attirato dalle urla di aiuto, immediatamente ha lanciato l’allarme alla società che gestisce gli impianti di risalita e, subito dopo, è intervenuto procurandosi una pala con cui, avvicinatosi con prudenza al punto più prossimo alla donna ed allungandogliela dalla parte del manico, è riuscito a darle un appiglio per tenersi a galla.

Tempestivamente, è intervenuta anche una pattuglia di Carabinieri sciatori della locale Stazione di Cogolo che, allertati dal sistema di soccorso del comprensorio, trovandosi in zona, sono giunti pochi istanti dopo raggiungendo, con la dovuta prudenza, il soccorritore ed aiutandolo, facendo attenzione a non rompere lo strato di ghiaccio a causa del proprio peso, a tirare fuori dall’acqua la ragazza aggrappata alla pala.Bagnata fradicia e in fase di assideramento, la 26enne è stata subito riscaldata facendole indossare una giacca da sciatore di uno dei Carabinieri, nonché portata nel vicino rifugio dove ha potuto asciugarsi e rifocillarsi con una bevanda calda, ringraziando di cuore il soccorritore e i militari intervenuti per salvarla.

Anche se in alta quota, si raccomanda sempre prudenza, anche perché le temperature medie, in questo periodo, sono più alte, aumentando i relativi rischi e, soprattutto, il pericolo di valanghe, tant’è che i Carabinieri sciatori della Stazione di Cogolo, impegnati nei servizi di vigilanza sulle piste del comprensorio di Peio, hanno dovuto sanzionare negli ultimi giorni ben 5 “freeriders”, 3 scialpinisti colti a risalire una pista chiusa per pericolo slavine, più uno sciatore ed uno snowboardista intenti a scendere lungo altre due piste chiuse.

In breve

Una ventina di sciatori ubriachi multati dai carabinieri della Compagnia di Cavalese sulle piste del comprensorio di Pampeago. Le multe nell’ambito dei controlli di prevenzione nello scorso fine settimana, partiti dopo diverse segnalazioni sulla presenza di persone pesantemente alterate sugli sci. Tra le persone accertate in stato di ubriachezza, uno si è poi messo al volante per tornare a casa, prima di aver smaltito la sbornia. E’ stato fermato, denunciato e sottoposto al ritiro della patente.

Arrestato per la quarta volta in otto giorni a Trento. I carabinieri della Sezione radiomobile della Compagnia di Trento hanno arrestato per l’ennesima volta un cittadino tunisino classe 2002, già protagonista delle recenti cronache locali, perché, in poco più di una settimana, è riuscito ad ottenere il non invidiabile “record” di essere, per ben tre volte, arrestato per diversi tentativi di furti di auto presso alcune concessionarie della città. L’accusa, questa volta – precisa l’Arma in una nota – è di resistenza a pubblico ufficiale: il giovane, infatti, dopo aver tentato, senza riuscirci, di forzare, al fine di asportarla, un’altra autovettura esposta presso un concessionario sito nella zona nord di Trento, ha cercato di fare perdere le proprie tracce.