Statale 350 di Folgaria: nuova chiusura per il maltempo

Ragioni di sicurezza impongono una nuova chiusura della strada statale 350 tra Folgaria e il Veneto, oggetto negli ultimi mesi di ripetuti crolli della sovrastante parete rocciosa con conseguenti importanti interventi di ripristino

Trento – Il Servizio Gestione strade della Provincia informa infatti che, viste le recenti previsioni meteo, per ragioni di sicurezza (come riportato nella recente ordinanza di riapertura a senso unico alternato), dalle ore 20.00 di oggi mercoledì 1° maggio, verrà nuovamente chiusa la SS 350 dalla località Buse fino al confine provinciale. Il provvedimento è in vigore fino alle ore 7 di venerdì 3 maggio. Un eventuale prolungamento della chiusura, dovuto a evoluzione meteo sfavorevole, sarà valutato nel corso della giornata di giovedì.

In breve

Scontro frontale giovedì mattina, sulla S.p. 71, all’altezza di Civezzano. A bordo sui due mezzi 5 giovani, tutti poco più di 20 anni, nessuno è in gravi condizioni ma quattro di loro sono stati trasportati in ospedale, al Santa Chiara di Trento, per accertamenti e medicazioni. Oltre ai sanitari, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Civezzano e la Polizia locale.

Terremoto in Trentino: registrata una lieve scossa. E’ stata avvertita, poco prima delle 18 nella giornata del primo maggio. L’epicentro possibile individuato fra Mori e Brentonico. Nessun danno, magnitudo 2.7.