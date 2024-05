Trasporto pubblico, due scioperi nei prossimi giorni in Trentino il 4 e il 6 maggio

Posted on

Cittadino rumeno, non è rientrato ieri. Indagini dei carabinieri Nordest – Un uomo di 48 anni, cittadino rumeno, residente in Alto Friuli, è stato trovato ferito all’addome in una zona di campagna intorno a Tolmezzo (Udine). Un passante che passeggiava con il proprio cane ha notato l’uomo disteso a terra, cosciente, a torso nudo, con una […]