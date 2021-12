SS 50 Grappa Passo Rolle, Paneveggio: dopo mesi di di disagi, sarà realizzato un nuovo tratto di galleria

A protezione della statale 50 del Grappa e Passo Rolle (dal km. 105,000 al km. 105,700 circa) sarà realizzato un nuovo tratto di galleria artificiale in corrispondenza dell’imbocco est della galleria naturale già esistente presso il lago di Paneveggio

Paneveggio (Trento) – Il nuovo tratto di galleria artificiale – spiega la Provincia in una nota – avrà uno sviluppo di 150 metri circa a prosecuzione della galleria naturale esistente e, nelle previsioni, dovrà annullare il grado di esposizione al rischio di crolli. La progettazione dell’opera verrà redatta durante il 2022, seguiranno le fasi di approvazione, di appalto dei lavori e quindi di esecuzione dell’intervento.

Proprio quel tratto di strada era stato al centro di notevoli problemi con frane e smottamenti nei mesi scorsi, che hanno costretto la chiusura della strada per lunghi periodi isolando la zona di Primiero San Martino di Castrozza, rispetto alla vicina valle di Fiemme, su quel versante.

La progettazione definitiva ed esecutiva

Sarà eseguita da un gruppo misto di progettazione integrato con dei professionisti esterni alla Provincia autonoma di Trento con comprovata esperienza nel settore della progettazione di opere analoghe. Il gruppo misto di progettazione è già stato istituito (determinazione n°. 6388 del 19/11/2021 adottata da A.P.O.P. – Servizio Opere Stradali e Ferroviarie). E’ stato inoltre già affidato l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (determinazione n°. 6632 del 24/11/2021 adottata da A.P.O.P. – Servizio Opere Stradali e Ferroviarie). E’ stato affidato anche l’incarico della progettazione definitiva ed esecutiva delle strutture nonché del piano di manutenzione dell’intera opera (determinazione n°. 6633 del 24/11/2021 adottata da A.P.O.P. – Servizio Opere Stradali e Ferroviarie).

La morfologia del versante soprastante il lago, a est della zona del “Castelletto” bypassata dalla galleria naturale, ha subito una trasformazione profonda in seguito all’evento meteorologico straordinario denominato VAIA che ha interessato il territorio provinciale alla fine di ottobre 2018. L’aumentata instabilità del versante indotta da VAIA ha contribuito al verificarsi dell’evento franoso avvenuto nel dicembre 2020, che ha interessato in particolare il tratto della statale 50 del Grappa e Passo Rolle nei pressi dell’imbocco est della galleria naturale esistente.

Data l’urgenza della messa in sicurezza del tratto interessato, per permettere la riapertura della viabilità lungo la S.S. 50, è stata approvata una perizia di somma urgenza (determinazione del dirigente dell’Agenzia Provinciale Opere Pubbliche n. 35 di data 17.05.2021) per installare due barriere paramassi di protezione, che sono già state posizionate.

Recenti valutazioni geologiche hanno evidenziato però il permanere di una quota di rischio residuo legato a possibili futuri crolli proprio in corrispondenza dell’imbocco est della galleria naturale esistente, dove gli schianti e l’aumento dell’instabilità del versante in seguito all’evento VAIA hanno aumentato la probabilità di nuovi potenziali distacchi di materiale. Il nuovo tratto di galleria artificiale sarà quindi realizzato proprio in conseguenza di questa aumentata instabilità del versante indotta da VAIA.