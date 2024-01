Piscina di Primiero, abilitati altri 12 nuovi assistenti bagnanti

Davanti alla commissione tecnica, 12 giovani hanno sostenuto due prove scritte e tre prove pratiche

Primiero (Trento) – Nei giorni scorsi, si è tenuto presso la piscina della Comunità di Primiero, l’esame finale per l’abilitazione al brevetto professionale di assistente bagnanti per piscine. Davanti alla commissione tecnica 12 ragazzi/e hanno sostenuto due prove scritte e tre prove pratiche tra simulazioni di primo soccorso sia in ambiente terrestre che in acqua e per concludere l’esame la prova a tempi in acqua.

Il percorso formativo

Gli allievi si sono preparati per alcuni mesi per la prova conclusiva, attraverso un percorso teorico online di 20 ore, 10 di ore frontali e una 12 ore pratiche in acqua e 10 ore di tirocinio pratico. Durante il corso gli allievi hanno acquisito anche l’attestato BLSD per l’abilitazione all’uso del defibrillatore. I partecipanti, hanno potuto utilizzare e testare attrezzature moderne, in particolare l’uso di manichini da addestramento professionali e specifici per l’addestramento in piscina, l’uso di supporti per il recupero del pericolante in acqua. In particolare durante il corso è stata data molta importanza al recupero di un ‘pericolante’ traumatizzato in acqua.

Piscina, ma anche lago e mare

Il responsabile del corso, Alessandro Ventimiglia con l’allenatore di salvamento Antonio Russo lavorano affinché questi corsi siano di nicchia, con allievi che si preparano al meglio, con la migliore attrezzatura. I percorsi presso la piscina di Primiero sono svolti normalmente nel fine settimana per dare la possibilità a chi è distante di poter partecipare. Prossimo step previsto, l’estensione del brevetto per il mare e i laghi, anche in questo caso presso il lago del Corlo ad Arsiè dove è attivo un centro di addestramento dotato di tutte le attrezzature in dotazioni agli stabilimenti balneari, unico in tutta la provincia. Infine, un ringraziamento per la collaborazione viene esteso alla dottoressa Barbara Melchioretto, Giorgio De Nardin e Roberto Broglio.

Complimenti a tutti gli allievi abilitati a Primiero:

– Bellorio Silvia Predazzo

– Caprucci Carletti Maria Alejandra Primiero

– Facchin Roberto Limana

– Marzioni Noemi Predazzo

– Morandini Massimo Predazzo

– Pasa Stefano Belluno

– Rizzi Rachele San Giovanni di Fassa

– Rossi Eros Ziano di Fiemme

– Sfregola Giulia Pedavena

– Sponga Matteo Sedico

– Troi Sophia Corvara in Badia

– Vallazza Silvia Colle Santa Lucia

