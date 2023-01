Sr50 Grappa Passo Rolle, nuova chiusura e disagi a Val Rosna per incidente (VIDEO)

Strada bloccata giovedì alle 16.30 a causa di un incidente stradale che ha coinvolto vari mezzi, tra la galleria di Moline e Val Rosna, in zona Sovramonte (Bl). Disagi al traffico verso Feltre e Primiero: sul posto carabinieri e vigili del fuoco dal Bellunese

NordEst – Dopo il grave frontale fra due auto, di mercoledì 18 gennaio nella galleria Pedesalto, nel quale ha perso la vita un pensionato di Fonzaso, altra chiusura giovedì pomeriggio per la SR50 che collega Trentino e Bellunese, a causa di un incidente stradale, fortunatamente non grave.

All’origine dello schianto, che ha coinvolto il furgone di un corriere ed alcune auto, (nella foto in alto ndr), ci sarebbe la nevicata delle ultime ore, che ha reso particolarmente viscido il fondo stradale. Non si registrano feriti gravi, mentre particolarmente pesanti sono stati i disagi al traffico tra le 16.30 e le 19, con molte auto in colonna lungo la galleria di Moline e sul versante Val Rosna, come documentano le immagini. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco dal Bellunese. Verso le 19, la situazione è tornata gradualmente alla normalità tra Primiero e Feltrino.

Auto in coda da Val Rosna a Moline

Le immagini dei soccorsi