Maltempo in Trentino, Governatore Fugatti scrive a Conte: richiesto lo Stato di emergenza per il Trentino. Stime di danni per 250-300 milioni

La Provincia sospenderà la riscossione del saldo dell’Imis nei Comuni maggiormente colpiti dal maltempo. Fugatti ha annunciato che per il ponte dell’Immacolata sarà garantita la viabilità su tutte le strade e tutte le stazioni sciistiche saranno aperte

Trento – Battesimo nel ‘fango’, in seguito all’emergenza maltempo di questi giorni, per il neo governatore trentino, Maurizio Fugatti. Le prime stime, parlano di 250/300 milioni di danni subiti dal Trentino a causa della recente, eccezionale ondata di maltempo. Circa 100 milioni il danno patito da foreste e agricoltura, 25 dalle strade, 5 dagli impianti sciistici, e più di un centinaio da soggetti pubblici e privati (famiglie e imprese) a causa della pioggia, del fango e degli scoperchiamenti.

A causa delle raffiche di vento, ha detto Fugatti, si sono schiantati alberi per due milioni di metri cubi, quattro volte la ripresa annua su base provinciale. Per quanto riguarda i privati la stima dei danni è di 50-70 mln, di cui 20 a Dimaro. Una volta finita l’emergenza il settore boschivo sarà quello dove il lavoro sarà più intenso.

Fugatti scrive a Conte

La stima delle sofferenze patite dal territorio, peraltro non esaustiva – ad essa si aggiungeranno la spesa per la ricostruzione del patrimonio forestale andato perduto, circa 7000 ettari di bosco, calcolata in 50 milioni di euro, il mancato guadagno derivante da questa perdita, “spalmato” sui prossimi 60 anni, ed i danni subiti dalle reti pubbliche, ancora in fase di definizione – è contenuta nella lettera inviata in queste ore dal presidente della Provincia autonoma Maurizio Fugatti al presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, con la richiesta di dichiarazione dello Stato di emergenza.

Mercoledì si riunirà infatti il Consiglio dei Ministri, per decidere come sostenere i territori maggiormente colpiti dal maltempo: lo Stato di emergenza è condizione necessaria per poter accedere ai fondi statali eventualmente stanziati per la ricostruzione. La Provincia ha anche deciso di sospendere la riscossione del saldo Imis di dicembre nei Comuni più sofferenti.

Continuano intanto alacremente gli interventi su tutto il territorio provinciale, per ripristinare la viabilità, riparare i danni alle infrastrutture e non da ultimo garantire il regolare avvio della stagione invernale e lo svolgimento delle grandi manifestazioni previste prossimamente, come il passaggio del Giro d’Italia e la Marcialonga. Nei prossimi giorni il presidente Fugatti convocherà infine anche le categorie economiche e sociali per concertare le misure necessarie per favorire la ripresa produttiva.

La stima dei danni in Trentino