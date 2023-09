Provinciali, Spinelli presenta la sua lista a Primiero con la candidata locale Brunet: “Attenti a non sprecare voti”

Conferenza stampa di presentazione della lista, per l’assessore tecnico provinciale uscente, Achille Spinelli con Antonella Brunet. “Attenti a non sprecare voti – è stato ribadito – in liste estemporanee, questa terra merita un voto utile”

Primiero (Trento) – “Vogliamo ribadire un concetto estremamente importante, il Primiero ha bisogno di un voto utile, ossia di esprimere preferenze per persone che hanno reali possibilità di rappresentarlo”. Lo ha affermato durante la conferenza stampa a Primiero Achille Spinelli, Segretario e Capolista della Lista Fugatti Presidente, che ha incontrato la stampa locale accanto alla candidata della lista sul territorio, l’imprenditrice Antonella Brunet.

“In questi anni di amministrazione, la Giunta Fugatti ha riservato molta attenzione a questa dinamica e orgogliosa comunità. Il mio e il nostro, è un impegno solenne affinché nel prossimo quinquennio si riesca a fare ancora di più, e posso dire che ce la metteremo tutta. Per riuscirci, abbiamo bisogno che vengano eletti personaggi credibili, in liste che abbiano la possibilità numerica a livello provinciale di imporsi. Buttare via il voto in iniziative estemporanee e senza alcuna possibilità di reale rappresentanza è un rischio che gli abitanti di queste bellissime zone non devono correre, perché il Primiero ha diritto a sedere in Consiglio provinciale e può farlo da protagonista.

Nostra intenzione è lavorare al massimo per l’innovazione in economia, tuttavia rispettando le meravigliose tradizioni di questo territorio, uno dei fiori all’occhiello della terra trentina. Il voto alla Lista Fugatti sarà in questo senso un voto che

impegneremo ad onorare ogni giorno, con la dedizione e l’attenzione che il Primiero merita”, ha concluso Spinelli.