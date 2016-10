Bikesharing “Trentino e.motion”, ancora più facile con la nuova App

Per 24 o 48 ore scaricando sullo smartphone l’applicazione

Trento - Ci sono importanti novità per l’utilizzo del servizio di Bikesharing “Trentino e.motion”: si possono acquistare abbonamenti da 24 o 48 ore direttamente con lo smartphone, scaricando l’applicazione “Bicincittà”, registrandosi e pagando con carta di credito.

Da oggi è possibile acquistare abbonamenti di breve durata, 24 o 48 ore, direttamente con lo smartphone, senza necessità di acquisire la “Smart card”. L’iniziativa è stata pensata per incentivare all’uso del servizio di Bikesharing anche coloro che non intendono sottoscrivere un abbonamento annuale; peraltro sono circa 1500 gli abbonati.

L’acquisto avviene scaricando l’apposita applicazione “Bicincittà”, gratuita e disponibile sia per Android che per iOS, e registrandosi; è possibile acquistare gli abbonamenti di breve durata, pagando con carta di credito. Anche lo sgancio della bici può avvenire utilizzando direttamente lo Smartphone.

In particolare gli abbonamenti acquistabili sono:

- giornaliero, al costo di 8 euro (comprensivo di 4 ore di utilizzo anche non consecutive);

- per 48 ore, al costo di 13 euro (comprensivo di 8 ore di utilizzo anche non consecutive).

Con l’App “Bicincittà” è inoltre possibile conoscere la postazione di bike sharing più vicina, prelevare una bici direttamente con lo Smartphone, senza tessera, visualizzare in tempo reale il numero di bici disponibili e di posti liberi, utilizzare la navigazione satellitare per recarsi alla postazione più vicina. Oggi sono 41 le stazioni – 17 a Trento, 17 a Rovereto e 7 a Pergine Valsugana – con circa 200 bici disponibili, tra elettriche e city bike .

http://bicincitta.tobike.it/qrcode/storedirector.html

http://www.provincia.tn.it/bikesharing