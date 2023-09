Lavoratori domestici: al via a Trento una nuova edizione del corso formativo di Acli trentine e Unifarm

Si svolgerà a Trento tra l’11 ottobre e il 22 novembre una nuova edizione del corso formativo per badanti, assistenti familiari e caregiver organizzato da ACLI trentine e Unifarm

Trento – Riprende un percorso cominciato a partire dallo scorso marzo, che ha visto la partecipazione di più di 40 lavoratrici e lavoratori domestici ai corsi svolti fino ad ora a Trento, Cles e Rovereto. Le iscrizioni sono aperte sul sito aclitrentine.it.

La formazione, pensata per supportare il lavoratore domestico e chi svolge attività quotidiane di cura, ha una durata di 35 ore. Tra gli argomenti trattati vi sono i diritti del badante e i servizi sul territorio, gli aspetti legali, contrattuali e sindacali, la comunicazione con l’assistito e la gestione del conflitto, la sicurezza e il primo soccorso, le demenze, la mobilizzazione, la gestione dei farmaci, l’alimentazione e l’igiene personale.

È previsto anche uno specifico breve corso pratico con l’utilizzo diretto da parte di corsisti di strumenti specifici per la deambulazione e l’aiuto nella mobilità. Il percorso permette, inoltre, di ottenere un utile attestato sulla sicurezza, un documento valido in tutta Italia per la formazione ricevuta in tema di sicurezza sul lavoro.

Informazioni di servizio

Per maggiori informazioni sul corso e per iscrizioni: www.acliservizi.it/landing/corso-formativo-per-badanti/