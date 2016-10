#SocialBookDay, lettori uniti sul web per amore dei libri il 15 ottobre

Gli amanti della cultura e dei libri saranno invitati sulle diverse piattaforme presenti sul web a inviare un loro pensiero

NordEst – Tutti uniti per la lettura. Arriva il 15 ottobre sul web il Social Book Day, giunto alla sua quarta edizione, che quest’anno sarà dedicata a Dario Fo, Nobel per la letteratura scomparso giovedì all’età di 90 anni. Trainati dalle maggiori pagine e community dedicate ai libri presenti sulla rete, i ‘booklovers’ potranno sostenere la lettura tramite un semplice tweet o postando foto e video, utilizzando l’hashtag dedicato #SocialBookDay.

Protagonisti della giornata social del libro saranno quindi gli amanti della cultura e dei libri, invitati sulle diverse piattaforme presenti sul web a inviare un loro pensiero. Basterà twittare o pubblicare su Facebook una frase personale, un pensiero, una citazione del proprio autore preferito, un claim a sostegno della lettura e dei libri e in cui sia sempre presente l’hashtag #Socialbookday e con la mention @Libreriamo. Scopo della giornata è proprio quello di portare avanti una campagna di sensibilizzazione che accomuna le diverse community dedicate ai libri.

L’iniziativa nasce da Libreriamo (www.libreriamo.it), la piazza digitale per chi ama i libri e la cultura e coinvolge non solo gli amanti della lettura, ma anche tutti i protagonisti della cultura digitale: le diverse pagine Facebook dedicate alla lettura e alla promozione della cultura italiana, i profili Twitter dei protagonisti del mondo editoriale italiano ed internazionale, youtuber, blog, community e forum dedicati ai libri. Partner ufficiale di Libreriamo per il #SocialBookDay sarà @casalettori, punto di riferimento per gli amanti della lettura su Twitter.

“Siamo giunti alla quarta edizione del Social Book Day, un’iniziativa ideata per promuovere la lettura, che ha sempre ricevuto grande calore da parte dei booklovers”, spiega Saro Trovato, sociologo e fondatore di Libreriamo. “Quest’anno – continua – dedichiamo l’iniziativa a Dario Fo, uno dei grandi nomi della letteratura italiana, che ci ha lasciato da poche ore, del quale abbiamo sempre condiviso la filosofia di voler diffondere la cultura fuori dai luoghi chiusi e renderla alla portata di tutti. Ogni anno continuiamo ad impiegare risorse ed energie a favore dei libri, ma il successo di questa giornata non dipende solo dai nostri lettori, ma anche dal sostegno e dalla condivisione delle diverse community dedicate ai libri e alla lettura. Il fine di questa iniziativa è unirci tutti insieme a sostegno della cultura italiana, rendendo protagonisti per primi gli utenti-lettori. Tutti insieme possiamo manifestare il nostro amore per la lettura attraverso gli strumenti messi a disposizione dai diversi canali e community social, per lanciare un messaggio forte e chiaro”.

Nel corso della giornata, Libreriamo cercherà sostegno anche tra gli addetti ai lavori, editori, autori, critici, librerie, tutti uniti, affinché il successo del Social Book Day possa sensibilizzare verso l’importanza della cultura e della lettura.