Montegrotto Terme (Padova) - Il campione mondiale di apnea Umberto Pelizzari si immerge nella piscina più profonda al mondo a Montegrotto Terme (Padova) fino ad arrivare a 42,15 metri nel punto più profondo.

“Si chiama VR360 -spiega a Labitalia Pierpaolo Pighini, pioniere nelle tecnologie immersive- ed è l’opposto della realtà virtuale. Se nel secondo caso si parla di contenuti creati al computer (un esempio su tutti Second Life) con il VR360 si realizza un video capace di catturare ogni angolazione dell’emozione e di farla rivivere a chiunque come se stesse compiendo l’azione in prima persona”.

“Siamo a Montegrotto Terme -chiarisce- dove è stata costruita la piscina Y40, la più profonda al mondo, e dove, Umberto è di casa ad allenarsi. Con la tecnologia volevamo spingerci oltre i nostri limiti, realizzando il primo video immersivo a profondità mai sperimentate. La disponibilità di Umberto e la caparbietà del nostro team di lavoro ha permesso il resto”.

“In questo modo -chiarisce Pighini- ora riusciamo a portare con noi tante persone che possono immergersi nell’emozione proprio come il campione. Immaginiamoci, quindi, quante potenzialità nasconde questa tecnologia. Un video VR360 che riprende Obama nello Yosemite Park, per esempio, è diventato virale in tutto il mondo. solamente toccando il mouse lo spettatore può godersi lo spettacolo immergendosi completamente nella realtà filmata”.

Questa tecnologia innovativa dunque è in forte espansione. Pierpaolo Pighini è l’ideatore di WAcollective, un progetto che vuole raccontare le storie con un punto di vista unico ed irripetibile. Gli ambiti esplorati da questo progetto utilizzano tecnologie all’avanguardia e possono intercettare le esigenze di molti settori diversi per esempio l’ambito sportivo, la moda o il comparto medico.