Covid Gimbe, migliora Alto Adige, peggiora il Trentino: 2 decessi e piccoli focolai nelle valli

Altri due decessi e 463 nuovi positivi in Trentino, ma calano i ricoveri. Sono invece 492 i nuovi casi in Alto Adige, nessuna vittima

Trento/Bolzano – Mentre in Alto Adige nella settimana dal 6 al 12 aprile si registra una performance in miglioramento per i casi di Covid-19 attualmente positivi per 100.000 abitanti (1003) e si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi (-12,6%) rispetto alla settimana precedente, in Trentino i dati sono in peggioramento. Lo sostiene la Fondazione Gimbe che monitora l’andamento della pandemia in Italia.

In Trentino si registra una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (751) e si evidenzia un aumento dei nuovi casi (7,4%) rispetto alla settimana precedente. Sono comunque sotto la media nazionale i posti letto occupati da pazienti Covid sia in Alto Adige in area medica (10%) e in terapia intensiva (2%) che in Trentino in area medica (11,4%) e in terapia intensiva (4,4%).

Il bollettino covid

Altri due decessi si aggiungono purtroppo al computo delle vittime del Covid in Trentino. Si tratta di due uomini di circa 90 anni, uno dei quali soffriva di altre patologie, entrambi vaccinati e deceduti in ospedale.

A darne riscontro è il bollettino odierno dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, che comunica inoltre 463 nuovi contagi. Di questi, 13 casi sono risultati positivi al molecolare (su 267 test effettuati) e 450 all’antigenico (su 3.661 test effettuati). I molecolari poi confermano 4 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Prosegue la tendenza al graduale miglioramento per la situazione negli ospedali, dove i pazienti attualmente ricoverati sono 45 (-9 rispetto a ieri), di cui 2 in rianimazione (-1). Nella giornata di ieri sono stati registrati 7 nuovi ricoveri a fronte di 14 dimissioni.

La situazione dei nuovi contagi per fasce d’età è la seguente:

11 di 0-2 anni

5 di 3-5 anni

20 di 6-10 anni

11 di 11-13 anni

10 di 14-18 anni

110 di 19-39 anni

158 di 40-59 anni

65 di 60-69 anni

43 di 70-79 anni e

30 di 80 o più anni.

Ieri non risultava nessuna classe con sospensione della didattica in presenza.

I nuovi guariti sono 381 e portano il totale a 149.378. Le vaccinazioni infine questa mattina hanno segnato quota 1.209.697, cifra che comprende 427.595 seconde dosi e 331.864 terze dosi.

La situazione a Bolzano

I laboratori dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige nelle ultime 24 ore hanno effettuato 553 tamponi PCR e registrato 38 nuovi casi positivi. Inoltre sono 454 i test antigenici risultati positivi dei 3.224 test eseguiti ieri.

Non ci sono stati nuovi decessi, pertanto il numero delle persone decedute da inizio pandemia rimane a 1.456. Nei normali reparti ospedalieri sono ricoverati 39 (-6) pazienti Covid-19 e altri due si trovano nei reparti di terapia intensiva. Le persone in quarantena sono 4.915 (+27) , fa sapere l’Azienda sanitaria.

In Austria meno mascherine

L’Austria dice addio alle mascherina nei negozi e durante gli eventi pubblici, mentre resta l’obbligo nei supermercati, nelle farmacie, negli ambulatori medici e sui mezzi pubblici. Le nuove regole entrano in vigore sabato.