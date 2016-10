Padova, sabato 8 ottobre a apre il primo punto vendita creato e gestito da ragazzi down

Una trentina di ragazzi con disabilità intellettiva si mettono alla prova alla ricerca di autonomia

Venezia - Alla vigilia della Giornata nazionale dedicata alle persone con sindrome di Down l’assessore Manuela Lanzarin inaugura sabato 8 ottobre a Selvazzano (Padova) il Dadi_Shop, primo punto vendita permanente di artigianato e oggettistica realizzato da persone Down nella grande distribuzione. Il punto vendita, gestito da ragazzi e ragazze della cooperativa Vite Vere Down Dadi di Padova, apre nel centro commerciale “Il Bacchiglione” di Tencarola, grazie alla disponibilità e alla sensibilità sociale del gruppo Alì&Aliper di Francesco Canella.

“L’apertura del primo ‘shop’ nella grande distribuzione interamente gestito da persone con disabilità intellettiva – dichiara l’assessore regionale alle politiche sociali – rappresenta una grande conquista nel percorso di integrazione e di valorizzazione delle capacità creative e relazionali dei ragazzi Down. Alle spalle di questa esperienza, che considero un ‘progetto innovativo’ per la disabilità, c’è il grande impegno dell’associazione delle famiglie, la sensibilità sociale di grandi imprenditori e la disponibilità di realtà profit a investire nel mondo non profit. Ma, prima di tutto, c’è una nuova cultura della ‘normalità’ che supera antiche barriere e pregiudizi ed esce dalla logica dell’assistenzialismo per valorizzare talenti e risorse presenti in ogni persona. Con Dadi_Shop l’esperienza del laboratorio creativo entra nel mercato e sfida le leggi dell’economia”.

Il Dadi_Shop nel centro commerciale Alì di via Sant’Antonio 2 diventa così il punto vendita dell’atelier Down Dadi di via Loredan a Padova (zona Portello), dove una trentina di ragazzi con disabilità intellettiva sperimentano ogni giorno abilità creative e capacità di autonomia, mettendosi alla prova in una vita ‘normale’ scandita dalle regole del lavoro e del mercato.

Il taglio del nastro e il brindisi inaugurale del nuovo negozio è alle 11.30.