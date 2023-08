A San Martino di Castrozza, auto contro pensilina del Comune: nessun grave ferito

Nuovo incidente stradale nel Comune di Primiero San Martino di Castrozza, nella giornata di mercoledì

San Martino di Castrozza (Trento) – Per cause in corso di accertamento – non si esclude un possibile malore – un’auto si è schiantata mercoledì sera contro una delle nuove pensiline in legno del Comune, per la fermata autobus, nei pressi del parcheggio degli Impianti Tognola. Fortunatamente le due persone a bordo non hanno riportato ferite gravi.

Mentre particolarmente ingenti risultano i danni alla pensilina e all’auto. Il mezzo sarebbe uscito di strada in modo autonomo, senza coinvolgere altre vetture di passaggio. Sul posto hanno operato i vigili dle fuoco per la messa in sicurezza della struttura a bordo strada e i sanitari del 118 per le cure del caso. E’ il terzo incidente stradale di rilievo in pochi giorni lungo la sr 50, dopo lo schianto contro un lampione a Transacqua, viale Piave (con tre feriti) e nei giorni successivi a Siror, l’incidente che ha coinvolto due auto.

In breve

Elisoccorso a Cicona per un sanitario. Un anziano è stato soccorso dall’elicottero mercoledì nel tardo pomeriggio a Cicona. In seguito ad un grave malore, è stato prima preso in carico dai sanitari della zona e successivamente dall’equipe medica giunta da Trento, con uno dei nuovi elicotteri del Nucleo. Sul posto hanno operato anche i vigili del fuoco di Canal San Bovo in supporto al velivolo.