Vandoies, muore Niklas Krautgarnter, 20enne del posto, finito contro un palo di cemento con la sua auto

Niklas Krautgarnter, 20enne del posto, è finito contro un palo di cemento con la sua auto nella frazione di Fundres ed è stato liberato dalle lamiere da alcuni passanti. Inutili i tentativi di rianimazione

Bolzano – L’incidente si è verificato poco dopo l’una di notte tra sabato e domenica all’altezza dell’Alpenbar di Fundres, frazione di Vandoies. Niklas Krautgartner, ventenne di Vallarga, altra frazione di Vandoies era diretto verso casa quando è finito fuori strada, forse a casa dell’asfalto bagnato dalla pioggia. L’auto è finita contro il pilone di cemento di una funivia per il trasporto di materiali e il ragazzo è rimasto incastrato tra le lamiere.

Alcuni passanti lo hanno liberato e hanno cercato subito di rianimarlo. Poco dopo sono arrivati i vigili del fuoco e la Croce bianca che hanno proseguito nei tentativi di rianimarlo, ma purtroppo è stato tutto inutile. I vigili del fuoco hanno recuperato l’auto semidistrutta e poi si sono messi alla ricerca di eventuali altri passeggeri, racconta il comandante del corpo dei volontari di Fundres Manuel Huber. Tuttavia è stato accertato che la vittima era sola in auto. I carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente mortale. Niklas Krautgartner lavorava come fabbro a Vandoies ed era molto attivo in paese. Faceva parte della locale compagnia degli Schützen e del gruppo degli Schuhplattler.

