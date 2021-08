Escursionista recuperata dall’elicottero nei pressi del Rifugio Treviso, molti soccorsi in questi giorni (VIDEO)

In seguito ad una caduta, fortuntamente non grave. Molti in queste ore gli interventi sanitari nella zona di Primiero, così come in tutte le valli. Martedì in mattina molte cadute da sentieri in quota, dopo il maltempo di queste ore

Primiero (Trento) – Elisoccorso con equipe medica mobilitati lunedì verso le 13 a Primiero, per prestare le prime cure ad una donna di 75 anni – secondo le informazioni del 118 – che si è procurata un grave trauma ad un ginocchio, mentre stava camminando nei pressi del rifugio Treviso in Val Canali.

L’escursionista è stata recuperata con l’elicottero e trasferita poi alla piazzola di Transacqua, da dove successivamente è stata trasferita all’ospedale di Feltre in ambulanza, in condizioni non gravi.

Ecco le immagini dell’elicottero a Primiero