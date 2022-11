Crisi energetica, Primiero San Martino di Castrozza spegne l’illuminazione pubblica dalle 24 alle 5 dal 3 novembre 2022

Nella nottata di giovedì 3 novembre sono iniziate le operazioni di spegnimento con il paese di San Martino di Castrozza, mentre nei prossimi giorni, si proseguirà con gli altri centri abitati. La non simultaneità è dovuta ai necessari lavori tecnici di predisposizione impiantistica

Primiero San Martino di Castrozza (Trento) – “Non è stata certo stata una scelta facile – spiega in queste ore il sindaco di Primiero San Martino, Daniele Depaoli – firmare un’ordinanza che prevede lo spegnimento, da mezzanotte alle cinque del mattino, dell’illuminazione pubblica comunale. Ma lo abbiamo ritenuto un segnale necessario, sia per le casse comunali, sia per ciò che il “pubblico” deve trasmettere a tutti noi come messaggio”.

Luminarie ridotte

Non solo illuminazione pubblica, conferma il Comune, ma anche riduzione delle luminarie natalizie, sia in termini di quantità che di durata e periodo di accensione durante le prossime festività. Non è stato uno scherzo – aggiunge Daniele Depaoli -, soprattutto venendo da due Natali trascorsi all’insegna della pandemia. Sicuramente ci saranno disagi e di questo voglio scusarmi fin d’ora con tutti i nostri paesani, ma davvero il Comune non poteva, in questo momento, non fare la propria parte. La scelta di tenere accese le vie provinciali e statali, quelle con massima percorrenza e maggiormente pericolose per i pedoni – conclude il sindaco -, oltre che ridurre a sole 5 ore il periodo di spegnimento, è stata fatta per garantire comunque una certa sicurezza ai fruitori delle nostre strade”.

I dettagli tecnici

L’amministrazione comunale di Primiero San Martino di Castrozza, in accordo con i Comuni vicini, ha deciso di adottare una serie di misure per far fronte al caro-bollette che, oltre a famiglie ed imprese, sta colpendo anche gli enti pubblici. Gli interventi, in questa fase, riguarderanno l’illuminazione pubblica e le luminarie natalizie.

Il Comune procederà con lo spegnimento dell’illuminazione pubblica su tutto il territorio comunale, ad eccezione della strada statale 50 del Passo Rolle e della provinciale 347 del Passo Cereda; lo spegnimento avverrà nella fascia oraria compresa tra le ore 24 e le ore 5 del mattino, quindi in orari nei quali l’afflusso di mezzi e di persone è drasticamente ridotto.

La disposizione rimarrà valida fino alla revoca dell’apposita ordinanza. Nella nottata di giovedì 3 novembre cominceranno le operazioni di spegnimento con il paese di San Martino di Castrozza e nei prossimi giorni, si continuerà con le altre frazioni.

La non simultaneità è dovuta ai necessari lavori tecnici di predisposizione impiantistica. Le misure di risparmio energetico riguarderanno anche l’installazione delle luminarie natalizie: verranno ridotte di numero, concentrandole nelle vie e nelle piazze principali dei vari paesi; inoltre verrà ridotto il periodo dell’accensione, sia in termini di orario (che sarà quello dell’illuminazione pubblica) che di periodo (che andrà dall’Immacolata all’Epifania).

Invito alle buone pratiche

L’amministrazione rivolge un appello anche ai propri cittadini, invitandoli, per quanto possibile e visto il momento, ad adottare delle buone pratiche volte al risparmio energetico.