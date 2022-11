Nel Veronese la veterinaria Chiara Santoli muore travolta da bovino. Ad Arco operaio perde la vita

La veterinaria 25enne, originaria di Rovereto, si era laureata a Padova e si era da poco trasferita a Verona. Lavorava presso un veterinario della Valpolicella. Tragedia anche in un cantiere ad Arco: perde la vita operaio di 56 anni

NordEst – La veterinaria di 25 anni, Chiara Santoli, originaria di Rovereto, è rimasta schiacciata mortalmente giovedì mattina, da una mucca che stava visitando in una stalla di Custoza (Verona). Aveva solo 25 anni e si era laureata alla facoltà di medicina e veterinaria dell’Universitàdi Padova. Secondo una prima ricostruzione, è deceduta all’istante, per trauma da schiacciamento.

Santoli (nella foto da fb), stava svolgendo il tirocinio professionale dopo avere superato l’esame di Stato ed essersi iscritta all’Albo dei Veterinari della provincia di Trento, lo scorso 15 marzo. Pochi minuti prima delle ore 10.00 è stata colpita dall’animale nel piccolo allevamento di bovini all’interno dell’agrigelateria “Corte Vittoria”, un agriturismo di Custoza (Verona) dove viene prodotto latte, trasformato poi in formaggi, yogurt e gelati, con un’area anche di degustazione e ristoro.

La 25enne è caduta restando schiacciata tra la ringhiera e il box della stalla, dopo il movimento improvviso del bovino. I soccorritori del Suem118, arrivati con l’elicottero di Verona Emergenza, hanno potuto soltanto constatarne il decesso. Sul posto per i rilievi e per ricostruire l’intera dinamica del tragico incidente sono intervenuti i Carabinieri di Sommacampagna e gli ispettori dello Spisal.

Un operaio muore ad Arco

Grave incidente sul lavoro in un cantiere edile in via Bruno Galas ad Arco, verso le 14.30 di giovedì pomeriggio. L’uomo di 56 anni, è caduto mentre stava lavorando all’ultimo piano di una palazzina in costruzione. A trovarlo sono stati i colleghi. Da una prima ricostruzione pare che l’operaio, M.F. residente a Ledro, sia caduto per una decina di metri all’interno di un vano posto sull’attico superiore precipitando fatalmente.

Una caduta che non gli avrebbe lasciato scampo, tanto che inizialmente nessuno dei colleghi di lavoro si è accorto di nulla. Il corpo dell’uomo è stato infatti rinvenuto in un secondo momento. Sul posto oltre al personale Uopsal sono intervenuti anche i carabinieri della Stazione di Arco, quelli del Radiomobile di Riva del Garda, il 118 e l’elicottero sanitario.