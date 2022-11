Fieracavalli Verona 2022, Allevatori del NordEst protagonisti: 2.375 cavalli di 60 razze (PROGRAMMA)

La 124ª edizione del salone dedicato al cavallo è in programma dal 3 al 6 novembre 2022. Al taglio del nastro Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, e Luca Zaia, governatore della regione del Veneto. Scarica il programma completo

NordEst – Dal 3 al 6 novembre torna a Verona, Fieracavalli, il salone di riferimento per il settore, alla sua 124ª edizione. Sono 12 i padiglioni da visitare per un totale di 128mila metri quadrati, 695 aziende espositrici da 25 paesi e 200 eventi in programma, tra competizioni, spettacoli e convegni. “Insieme. Vicini.” è il claim di Fieracavalli 2022 che torna al suo format tradizionale, confermandosi appuntamento imperdibile per appassionati e addetti ai lavori grazie alla capacità di coinvolgere tutti nel modo più̀ trasversale: imprese, esperti, atleti, amanti del turismo “slow” e famiglie.

Pil di quasi 3 miliardi di euro

Questo perché Fieracavalli è l’unico evento in grado di valorizzare ogni aspetto della filiera equestre, un comparto che in Italia ha un impatto sul Pil di quasi 3 miliardi di euro, con 35mila lavoratori diretti e oltre 149mila allevamenti. Fieracavalli rappresenta una delle più grandi vetrine internazionali per il trade business legato al cavallo, con tre aree commerciali dove espongono i migliori brand. Dal 2018 l’Agenzia ICE sostiene la rassegna di Veronafiere con incoming di operatori esteri qualificati e per questa edizione ha selezionato una delegazione da 9 nazioni e 4 aree geografiche (Europa, Area MENA, Asia e Stati Uniti). Si tratta di organizzatori o promotori di turismo equestre e buyer interessati all’acquisto di abbigliamento made in Italy per l’equitazione, attrezzature per scuderie, mangimi e prodotti per la cura del cavallo.

Cavallo e sport

Per l’offerta sportiva, si consolida anche il legame con la Federazione Italiana Sport Equestri che raccoglie i migliori talenti di domani con la Coppa e il Gran Premio delle Regioni e il Progetto Sport in Arena Fise, contenitore d’eccellenza nazionale che vedrà̀ ampliarsi, tra il 2022 e il 2023, il proprio palinsesto.

È Pala Volkswagen, invece, il luogo di disputa delle finalissime dei due circuiti nazionali di salto ostacoli prodotti da Fieracavalli: il 124×124 e l’Italian Champions Tour si danno appuntamento nel prestigioso ring del padiglione 8 che, migliorato per aspetti tecnici e dimensioni, si appresta ad ospitare l’evento sportivo più atteso, la ventunesima edizione della Coppa del Mondo di Salto Ostacoli Longines FEI Jumping World CupTM che torna alla capienza originale e che annovera tra i suoi iscritti i migliori nomi del ranking mondiale, a partire dal n.1 al mondo Henrik von Eckermann.

Stesso campo di sfida della Top Team, che ha visto il suo esordio nel 2021, una gara charity a squadre emozionante e spettacolare dove per ogni ostacolo superato senza errori Scuderia 1918, in collaborazione con Save the Planet, pianterà 15 alberi. Due le squadre che si sfideranno: Jumping Verona e Scuderia 1918 con top riders del calibro di: Kevin Staut, Lorenzo De Luca, Simon Delestre, Giulia Martinengo Marquet, Piergiorgio Bucci e molti altri ancora.