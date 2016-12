Fusione comuni: il 5 febbraio referendum su istituzione comune “Val Liona”

Il nuovo comune risulterebbe dalla fusione di Grancona e S. Germano dei Berici

Vicenza - Si svolgerà il 5 febbraio prossimo il referendum consultivo per l’istituzione del nuovo comune di “Val Liona”, mediante la fusione degli attuali Comuni di Grancona e San Germano dei Berici della provincia di Vicenza. Lo ha deciso la giunta regionale, con un provvedimento di cui è stato relatore il vicepresidente Gianluca Forcolin, dopo che il 30 novembre scorso il Consiglio regionale aveva dato parere favorevole alla prosecuzione dell’iter per la formazione della nuova realtà comunale.

“E’ la stessa Costituzione – fa presente Forcolin – che, con gli articoli 117 e 133, consente alle Regioni di modificare le circoscrizioni territoriali dei Comuni, sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla normativa regionale. Alla luce di questa normativa, i comuni interessati hanno chiesto alla giunta regionale di procedere alla fusione”.

E’ stato conseguentemente indetto il referendum consultivo che è stato fissato per domenica 5 febbraio dalle ore 07.00 alle ore 22.00. Per l’espletamento delle operazioni la Regione si avvarrà degli Uffici dei Comuni. Il quesito a cui i cittadini sono chiamati a rispondere è se sono favorevoli o no al progetto di legge relativo all’istituzione del nuovo Comune di pertinenza. Gli oneri del referendum sono a carico della Regione.

“E’ strategico – conclude Forcolin – sostenere sul territorio le iniziative, come le fusioni, che hanno come obiettivo lo sviluppo integrato e l’ottimizzazione dell’organizzazione istituzionale, in un contesto nazionale sempre più caratterizzato da tagli dei trasferimenti erariali e riduzione della spesa pubblica. La Regione è quindi impegnata a mettere sempre più in luce quanto possano essere convenienti le forme di aggregazione tra Comuni, non solo nel segno del risparmio, ma anche e soprattutto dell’efficienza”.