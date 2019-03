Scuola Musicale di Primiero, al via da sabato pomeriggio la ‘Primavera di Note’: otto appuntamenti con gli Allievi

Print This Post

Inizieranno sabato 30 marzo alle ore 17.30 presso la sala concerti della Scuola Musicale di Primiero i “Pomeriggi musicali” con gli allievi

Primiero (Trento) – Saranno otto gli appuntamenti in programma per dare la possibilità agli allievi di tutte le classi strumentali di dimostrare il risultato ottenuto durante l’anno scolastico e la crescita musicale di ognuno di loro.

Inoltre, attraverso l’esecuzione dei brani preparati individualmente ed anche in gruppo, nel contesto di una vera esibizione, gli allievi potranno far riscoprire che lo studio della musica è un’arte che dà una grande opportunità educativa, sociale e di crescita personale.

I saggi musicali saranno dunque dei momenti belli e ricchi di emozioni, non solo per i famigliari e parenti dei “musicisti”, ma anche per tutti coloro che vorranno conoscere, avvicinarsi ed apprezzare il lavoro ed impegno dei ragazzi ed insegnanti.

Potrà essere anche l’opportunità di incontrare i vari docenti e soddisfare eventuali curiosità ed ottenere informazioni riguardo l’organizzazione dei corsi strumentali.

