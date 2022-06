Moto contro camper sulla Feltrina: due centauri deceduti. Poco dopo altro schianto: due feriti, incidente anche a passo Cereda

Domenica tragica per i motociclisti con diversi incidenti a NordEst fra Trentino e Bellunese

NordEst – Incidenti in serie tra Trentino e Bellunese con molti centauri coinvolti. Il più grave è avvenuto dopo le 15, di domenica 12 giugno, sulla regionale 348 (Feltrina) in località Sanzan nel comune di Feltre: nel tremendo scontro tra una moto e un camper sono morti due centauri, una coppia trevigiana di Vidor.

Le vittime sono Luca Carrer, 55 anni, e Patrizia Bison di 57 anni che risiedevano a Vidor. I pompieri arrivati da Feltre con i volontari del basso feltrino, hanno messo in sicurezza i mezzi e coadiuvato i soccorsi sanitari. Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione, il medico del Suem ha dovuto dichiarare la morte della coppia che viaggiava a bordo della moto. Rilievi da parte delle forze dell’ordine per accertare eventuali responsabilità. La strada Feltrina è stata subito chiusa con gravi disagi per il traffico.

Due ore dopo, verso le 17,30 un altro incidente ha visto coinvolti due motociclisti, feriti gravemente: è avvenuto sull’altra sponda del Piave rispetto alla Feltrina, sulla Provinciale 1 Bis, interessata dal traffico a causa del precedente incidente sulla Feltrina. Sul posto l’eliambulanza, i vigili del fuoco e la polizia stradale.

Verso le 17 di domenica, altro schianto a passo Cereda in Trentino, a pochi chilometri dal Bellunese. Una moto è finita contro le ruote di un trattore in manovra, per cause in corso di accertamento, da parte della Polizia locale di Primiero nel trentino orientale. Una giovane veneta è stata trasferita in ambulanza all’ospedale di Feltre. Sul posto sono intervenuti in vigili del fuoco di Primiero. In mattinata a Primiero, elicottero di Trentino emergenza intervenuto per la centralizzazione di un paziente a Trento.

In breve

Un motocilista altoatesino, ha perso la vita sulla statale della Val Venosta. Nell’incidente, all’interno del tunnel di Stava, frazione di Naturno, sono rimaste ferite altre tre persone, una delle quali in modo grave.

Il parapendio di chiude e precipita, verso le 16 di domenica 12 giugno, a Sovramonte (Belluno), nel Vallone d’Aune, sopra l’abitato, per un pilota di parapendio che, chiusasi all’improvviso la vela era riuscito ad arrivare a terra, ma si era fatto male alla schiena. Soccorso alpino mobilitato, malgrado le difficoltà dovute all’impossobilità di comunicare via cellulare e via radio per assenza di copertura. I volontari hanno prestato prima assistenza a N.F., 41 anni, di Mussolente (Vicenza) , poi affidato alle cure dall’equipe medica dell’elicottero di Treviso emergenza, che lo ha imbarcato e trasportato all’ospedale di Treviso.

Dramma ad Auronzo di Cadore, accertamenti in corso. Il camper divorato dalle fiamme e una perosna deceduta. La tragedia è avvenuta nella notte tra venerdì e sabato nell’abitato di Auronzo di Cadore, nel Bellunese, sulla strada per Palus San Marco. Sul drammatico episodio sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine. Il mezzo che è andato distrutto, risulterebbe intestato a Luca Bianco, diventato successivamente Cloe Bianco, l’insegnante che alcuni anni fa era entrata nella propria scuola mostrando la propria identità ‘transgender’ anche agli studenti.

