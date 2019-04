“Ri-Costruire Comunità” a Primiero, altri due appuntamenti con le Acli martedì 16 e 23 aprile alle 20

Primiero (Trento) – Prosegue il percorso “Ri- Costruire Comunità a Primiero” organizzato dalle Acli di Zona in collaborazione con la Comunità di valle. Le prossime serate si terranno:

Martedì 16 aprile è previsto un “Laboratorio – Learning cafè” mentre martedì 23 aprile, sarà un “Laboratorio – Dialoghi sul futuro”. Il laboratorio permetterà, seguendo uno dei metodi dialogici finlandesi, di proiettare su un futuro sostenibile le suggestioni e le idee già condivise come fossero di tutti e come fossero già azione concreta.

Nelle slide del primo incontro (scaricabili in basso), sono indicati alcune possibili aree tematiche di riflessione che saranno approfondite nelle due prossime serate.

L’invito è ad estendere la partecipazione a tutte le persone o realtà che potrebbero portare spunti di riflessione per arricchire il confronto. Alle serate sarà presente Stefano Sarzi Sartori, Consulente ACLI.

Prove di italiano, al via le lezioni per sostenere il test B1. Per la richiesta di cittadinanza italiana è ora necessario avere una certificazione B1 di conoscenza della lingua italiana. Per affrontare questa nuova prova, vengono organizzati tutti i giovedì di maggio dalle ore 17:30 alle ore 19:00, delle lezioni per la preparazione al Test B1. Appuntamento presso il Centro LeReti a Fiera di Primiero. Partecipazione GRATUITA. Info e iscrizioni: 328.2421955 o trameeterra@gmail.com