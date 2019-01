Scuola Aperta a Primiero, sabato 19 gennaio dalle 15 alle 18

Connect on Linked in

Scuola aperta per l’Istituto di Istruzione Superiore di Primiero

Primiero (Trento) – Sabato 19 gennaio 2019, dalle ore 15.00 alle 18.00, l’Istituto di Istruzione Superiore di Primiero propone il secondo incontro di Scuola aperta nella propria sede di Via delle Fonti 10, a Transacqua. L’incontro intende offrire ai futuri studenti e alle loro famiglie l’opportunità di conoscere più da vicino l’offerta formativa dell’Istituto, le peculiarità dei Corsi e dei progetti attuati, ma anche di confrontarsi direttamente con il corpo docente e di visitare la struttura scolastica.

In particolare, saranno proposti brevi percorsi guidati nelle aule e nei laboratori di Fisica, Chimica, Costruzioni, CAD, Informatica, Lingue, con simulazioni dell’attività didattica curate da insegnanti e studenti. Resta sempre aperta la possibilità di visitare l’Istituto Superiore di Primiero anche in altre giornate ed orari fissando un appuntamento in Segreteria (tel. 0439/62435).