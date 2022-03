San Martino Rolle, Fugatti e Failoni rassicurano gli operatori economici su tempi e costi dell’opera (VIDEO)

Ancora un incontro ai piedi delle Pale, per presentare l’opera attesa ormai da decenni. Non preoccupano rincari dei materiali e tempi di realizzazione, secondo i vertici della Provincia, così come per la variante stradale, come era già stato anticipato a Primiero, nei mesi scorsi. Si apre invece la partita più difficile legata alla gestione economica del nuovo impianto e sul futuro di Rolle, che richiede interventi urgenti

San Martino di Castrozza (Trento) – Nuovo incontro nei giorni scorsi a San Martino di Castrozza, per presentare il progetto di collegamento – l’ultimo di una lunga serie – con passo Rolle. Una riunione fortemente sollecitata dagli operatori locali – presenti numerosi in sala -, che chiedono davvero tempi certi per l’opera, preoccupati anche dall’aumento dei costi dei materiali.

Oltre al presidente della Provincia, Maurizio Fugatti e all’assessore Roberto Failoni, sono intervenuti il vicepresidente di Trentino Sviluppo Albert Ballardini, il direttore impianti turistici di Trentino Sviluppo Gianni Baldessari e il sostituto dirigente del Servizio opere stradali e ferroviarie Carlo Benigni che hanno illustrato i due progetti, alla presenza degli amministratori locali.

Collegamento San Martino Rolle

Cinquecento metri di dislivello per una lunghezza complessiva di 4.650 metri, che le telecabine percorreranno in 17 minuti (velocità di 6 metri al secondo e resistenza al vento fino a 75 chilometri orari) trasportando fino a 1.500 persone l’ora. Sono le caratteristiche del collegamento funiviario San Martino-Rolle – costituito da 5 stazioni e per il quale Piazza Dante ha stanziato 37 milioni di euro.

Nello specifico, sono previsti entro il 30 giugno 2022 l’approvazione del progetto esecutivo delle opere complementari al collegamento funiviario e l’inizio dei lavori di sistemazione del versante Nasse che porta ancora le ferite della tempesta Vaia, ai quali seguirà nel giro di un mese l’avvio della realizzazione del nuovo ponte Rio Fosse.

Entro il 30 ottobre è attesa l’aggiudicazione della gara d’appalto integrato per il collegamento funiviario e per la pista, mentre è previsto per maggio 2023 l’inizio dei lavori delle stazioni Bellaria e Nasse e, successivamente, i lavori all’omonima linea e alla pista panoramica, oltre che alla stazione Fosse I. Le operazioni consentiranno l’avvio parziale del primo tronco della funivia nel dicembre 2024. Alla luce dell’inizio dei lavori alla stazione Rolle, della demolizione della viabilità esistente e dell’ultimazione della stazione Fosse nel 2025, nel dicembre di quell’anno potrà entrare in funzione l’intero collegamento San Martino-Passo Rolle.

Variante stradale Busa bella

Per quanto riguarda la variante stradale Busabella – finanziata per un importo complessivo di 5,8 milioni di euro – ad oggi risulta conclusa la progettazione e si è aperta la fase di approvazione del progetto.

Da cronoprogramma l’inizio dei lavori è previsto per l’estate 2022 e apertura del traffico per l’autunno del 2024. Da dicembre 2024 partiranno i lavori per la stazione Fosse II fase. Il completamento dei lavori è previsto per l’autunno del 2025.

Guarda le interviste

Presidente Giunta prov.le Maurizio Fugatti

Ass. prov.le al turismo Roberto Failoni

Sindaco Primiero San Martino di C.zza, Daniele Depaoli

Presidente Apt SMart, Antonio Stompanato