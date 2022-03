Covid, in Trentino zero decessi e 305 contagi, in Alto Adige 1 vittima e 413 positivi

Posted on

Le differenze e i consigli per risparmiare senza rischi per la salute Nell’ultimo anno sei italiani su dieci (59 per cento) hanno mangiato cibi scaduti. E’ quanto emerge da un sondaggio on line condotto dal sito www.coldiretti.it sugli effetti della crisi sui consumi delle famiglie. In particolare – sottolinea la Coldiretti – ben il 34 […]