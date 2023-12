San Martino di Castrozza, tre interventi dell’elisoccorso tra venerdì notte e sabato

Grande lavoro anche a Primiero per i sanitari del 118

Primiero (Trento) – L’elicottero dell’Aiut Alpin Dolomites è intervenuto venerdì verso le 21.30 per una giovane donna che ha accusato un tragico malore, mentre si trovava in un hotel del centro di San Martino di Castrozza. Dopo le prime cure, la paziente è stata trasferita in arresto cardiaco – in condizioni gravissime – all’ospedale Santa Chiara di Trento.

Doppio intervento per l’elicottero di Trento nella giornata di sabato. In mattinata verso le 11, sull’alpe Tognola per una 44enne caduta in pista, trasferita all’ospedale di Cavalese. Nel pomeriggio, poco prima delle 14, elicottero nuovamente in zona Juribello, per una bambina di 9 anni con alcune lesioni traumatiche. Anche in questo caso trasferimento a Cavalese. Molti altri interventi si segnalano sulle piste di tutto il Trentino.

Altri soccorsi del 118 di zona

Verso le 13, codice giallo a Imèr, dove i sanitari hanno soccorso una 49enne con lesioni traumatiche, secondo quanto comunica la Centrale di Trentino Emergenza. Ambulanza ancora in zona Tognola nel pomeriggio, dopo le 16, per un codice verde che ha interesstao un uomo caduto sula neve, trasferito in pronto soccorso a Feltre, in condizioni non gravi.