SS350 di Folgaria e Valdastico riapre giovedì mattina 7 dicembre 2023 dopo lo smottamento

Fugatti: “Lavori in tempo record per non penalizzare l’economia della zona. Grazie a tecnici e maestranze”

Folgaria (Trento) – La riapertura della SS350 di Folgaria e Valdastico, interrotta su più punti a causa di un grande distacco dalla parete rocciosa, avverrà nei tempi previsti. Giovedì mattina dunque, 7 dicembre 2023, alle 7.30, il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti assieme al presidente della Provincia di Vicenza ed al sindaco Isacco Corradi “apriranno” alla circolazione l’importante collegamento fra Trentino e Veneto.

“Ci eravamo presi un impegno – commenta Fugatti – pur sapendo che era ambizioso, ma consapevoli dell’importanza di questa strada per i collegamenti della comunità degli altipiani cimbri oltre che dell’economia turistica, ora che la stagione sta prendendo il via. Un ringraziamento speciale ai tecnici della Provincia ed alle maestranze che hanno davvero lavorato in squadra per garantire sicurezza e rapidità di esecuzione di un intervento impegnativo e complesso”.

Lo scorso 21 novembre infatti è stata effettuata la demolizione controllata del dietro di roccia da 2.000 metri cubi che incombeva sulla statale 350 all’altezza di Busatti. Un’operazione spettacolare con quattrocento chilogrammi di esplosivo al plastico, collocati attraverso lo scavo in parete di 10 fori larghi 95 millimetri e lunghi 20 metri, più una serie di perforazioni da 52 millimetri e della lunghezza di 5 metri.

In breve

Nuovo Polo sanitario e universitario: 8 manifestazioni di interesse

Nuovo ospedale universitario. Fugatti: “Le imprese rispondono; un ottimo segnale”

Dal welfare contrattuale al modello Autobrennero: vince la qualità

“FutureFam”: natalità e desiderio di famiglia

Aziende e territori, l’alleanza necessaria

In un “fascicolo” digitale la carta d’identità di un’impresa

La qualità dell’aria di novembre

Un novembre con temperature vicine alla media e precipitazioni superiori