Siror in festa per S. Andrea: entra nel vivo anche il Mercatino di Natale 2023 (PROGRAMMA)

Sabato sera cena tipica e a seguire musica folk-rock con i ‘Tirataie’ al Centro Civico, dalle ore 19. Domenica messa solenne e festa ai Mercatini del paese

Siror (Trento) – Domenica 3 dicembre dalle ore 10, santa messa solenne in onore del patrono. Il coro parrocchiale di Siror ha voluto valorizzare le tradizioni e dare nuova luce a tale momento comunitario, invitando il Coro parrocchiale di Romeno (Val di Non) ad animare con i suoi canti la messa.

Il Mercatino di Natale entra nel vivo

Il Mercatino di Natale di Siror , il più antico mercatino di Natale del Trentino, come da tradizione si prepara a trasformare l’antico borgo di Primiero in un romantico Christkindlmarkt . Le caratteristiche casette in legno , gli antichi fienili e le stalle del centro storico si trasformeranno in pittoresche botteghe dove trovare originalissimi regali natalizi : decorazioni, presepi, produzioni artigianali e numerose proposte golose, dolci e salate, come il tipico brazedel di Siror , lo zelten trentino, i salumi, il miele, le frittelle e tante altre delizie. Consigliatissimi un tour del paese a bordo della troika , tradizionale slitta trainata dai cavalli, e una tappa alla mostra concorso “Il mio albero di Natale” , dove trovare spunti e idee per un abete diverso dal solito e votare l’albero più originale. Durante il Mercatino di Natale scultori da tutta Italia parteciperanno al tradizionale Simposio di Scultura “Arte Natale” e daranno vita, sotto gli occhi curiosi del pubblico, a piccoli capolavori in legno.

Il programma

Domenica 3 dicembre, dalle ore 10.30 alle ore 18.30 Musica itinerante con gli immancabili ZAMPOGNARI FRIULANI, che con zampogna, ciaramella, fisarmonica, tamburello, chitarra, gaita, tarota ed altri strumenti da loro realizzati creeranno l’atmosfera tipica del Natale.

Ore 17.00: partenza del CORTEO DI SAN NICOLÓ, rievocazione dell’antica tradizione dell’arrivo di San Nicolò, il vescovo buono con la gerla piena di dolciumi per tuttii bambini presenti. I ragazzi della scuola primaria, accompagnati dalle loro insegnanti, accoglieranno e ringrazieranno San Nicolò con dei canti natalizi.

Durante la giornata, Stand espositivo presso la sala ex Cassa Rurale in centro al paese dell’artista trentino delle famose formiche, protagoniste dei suoi disegni da oltre 40 anni.

Nel pomeriggio laboratori per bambini “IL MONDO DI FORMICHEDI FABIO VETTORI”.

Spettacolo per bambini NATALE IN FIABA: PRINCIPESSE,INCANTESIMI E MAGIA… varietà teatral-musicale dal sapore natalizio raccontato in musica e interpretato da degli attori.

Presso la Sala ex Cassa Rurale, l’ ECOMUSEO DEL VANOI offre uno spazio informativo sui temi, i siti e le attività dell’Ecomuseo del Vanoi, accompagnato dalla mostra “Krampus: nuovi mostri in Primőr” . La mostra racconta la recente comparsa in valle di questi esseri mascherati, fino ad ora assenti nella tradizionedella Valle di Primiero (esposizione realizzata in collaborazione con il gruppo Krampus Primőr).

PARATA DELLE 5 DAME BIANCHE , suggestivo spettacolo itinerante di trampolieri luminosi accompagnato dalla musica della fisarmonica.

L’ensemble di fiati FUNKTROP CHRISTMAS BAND vi allieterà con la sua musica itinerante.

Presso la Sala ex Cassa Rurale, l’ ECOMUSEO DEL VANOI offre uno spazio informativo sui temi, i siti e le attività dell’Ecomuseo del Vanoi, accompagnato dalla mostra “Krampus: nuovi mostri in Primőr” . La mostra racconta la recente comparsa in valle di questi esseri mascherati, fino ad ora assenti nella tradizionedella Valle di Primiero (esposizione realizzata in collaborazione con il gruppo Krampus Primőr).

Canti natalizi e di montagna con il CORO VANOI diretto dalmaestro Paolo Scalet.

JOSEF con il suo organetto e YARI con i suoi spettacoli di giocoleria luminosa divertiranno i più piccini.

Presso la Sala ex Cassa Rurale, l’ ECOMUSEO DEL VANOI offre uno spazio informativo sui temi, i siti e le attività dell’Ecomuseo del Vanoi, accompagnato dalla mostra “Krampus: nuovi mostri in Primőr” . La mostra racconta la recente comparsa in valle di questi esseri mascherati, fino ad ora assenti nella tradizione della Valle di Primiero (esposizione realizzata in collaborazione con il gruppo Krampus Primőr).

La TIGER DIXIE BAND creerà una magica atmosfera natalizia interpretando le più tradizionali melodie natalizie in chiave jazz.

Ore 17.00: premiazione del 28° concorso IL MIO ALBERO DI NATALE. La mostra degli alberi di Natale partecipanti al Concorso sarà allestita presso il Teatro di Siror. I visitatori potranno votare l’albero più originale per forma, colore, materiale, grandezza, significato. I più votati per la sezione adulti e bambini si aggiudicheranno il premio della giuria popolare. Presentazione delle opere scultoree eseguite durante il 21° simposio di scultura su legno ARTE NATALE. Tema: “IL DONO”. Cinque scultori si esibiranno nell’intaglio di un pannello di pino cembro. Le opere eseguite concorreranno all’assegnazione di cinque premi: “MIGLIOR OPERA – Premio della Giuria” , un’apposita giuria nominata dall’organizzazione esaminerà la qualità e l’originalità dell’esecuzione. “MIGLIOR OPERA – Premio del pubblico”, tutti i visitatori dei mercatini potranno esprimere la propria preferenza attraverso una scheda voto prestampata durante domenica 17 dicembre. “PREMIO FPB CASSA di Fassa Primiero e Belluno”. “PREMIO Ristorante El Mondin”. “PREMIO Impresa Edile F.lli Brunet”. La PREMIAZIONE avverrà alle ore 17.00.

Presso la Sala ex Cassa Rurale, l’ECOMUSEO DEL VANOI offre uno spazio informativo sui temi, i siti e le attività dell’Ecomuseo del Vanoi, accompagnato dalla mostra “Krampus: nuovi mostri in Primőr” . La mostra racconta la recente comparsa in valle di questi esseri mascherati, fino ad ora assenti nella tradizionedella Valle di Primiero (esposizione realizzata in collaborazione con il gruppo Krampus Primőr).

Durante le giornate del Mercatino sarà presente il PUNTO BIMBO presso la sala ex Cassa Rurale, uno spazio caldo ed accogliente con fasciatoio. Inoltre, in tutte le giornate sarà possibile fare un giretto lungo le vie del paese addobbato a festa con la TROIKA , grande slitta trainata da cavalli.