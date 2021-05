San Martino di Castrozza, il vecchio ‘Info point’ all’entrata del paese diventa ‘View point’ per osservare le Pale

Ecco come sarà il nuovo punto di vista sulle Pale: ma è davvero una struttura così necessaria per osservare i monti pallidi? Se lo stanno chiedendo in molti in zona

San Martino di Castrozza (Trento) – All’ingresso della nota località turistica, verrà riqualificata la struttura già esistente e poco utilizzata dai turisti, diventerà un nuovo punto di vista panoramico verso le Pale. Sarà un punto panoramico pensato per chi desidera godere di una vista spettacolare sulle Pale di San Martino. Non mancheranno alcuni pannelli con informazioni sulla località. L’intervento verrà realizzato dall’amministrazione comunale di Primiero San Martino di Castrozza.

Nuova Malga Fratazza

Nelle scorse settimane il Comune di Primiero ha inoltre affidato la progettazione preliminare dei lavori di ricostruzione della storica struttura, distrutta un anno fa dalle fiamme. L’incarico per la progettazione è stato affidato all’architetto Arianna Guadagnin con sede dello studio tecnico Feltreo (Bl), per un compenso di euro

5.900,31.-, oltre ad oneri previdenziali (4%) ed esente Iva, e quindi per un

corrispettivo complessivo di euro 6.136,31.

Pronto il Parco Navoi

Ultimati i lavori nella nuova area con attrezzature fitness, amache e percorso kneipp che arricchiscono il tracciato ad anello con vista sulla valle di Primiero. Un totem racconta la storia del parco, donato nel 1953 da Francesco Dramis, signore romano estimatore delle bellezze del Primiero, all’allora Comune di Transacqua affinché ne fosse ricavato un giardino pubblico intitolato alla moglie, Enrica Belvedere.