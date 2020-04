San Martino di Castrozza, Malga Fratazza distrutta dalle fiamme: nessuna persona coinvolta, danni ingenti (VIDEO)

La chiamata ai Vigili del fuoco di San Martino di Castrozza è scattata poco dopo le 20.30 di giovedì sera. Sono intervenuti immediatamente in zona con il supporto di una squadra arrivata anche da Primiero

San Martino di Castrozza (Trento) – La storica Malga Fratazza è stata divorata da un violento incendio che è divampato giovedì in tarda serata, probabilmente partito da una canna fumaria.

Fortunatamente senza nessuna persona coinvolta ma con danni molto ingenti. A lanciare l’allarme è stata per prima la gestrice del locale, che ha tentato di domare le prime fiamme sul tetto in lamiera.

I Vigili del fuoco di San Martino di Castrozza con il supporto dei colleghi di Fiera di Primiero, sono stati mobilitati – poco dopo le 20.30 – per il rogo che ha interessato il noto ristorante della zona, poco distante dalla partenza degli Impianti Tognola.

Ascolta l’ultimo aggiornamento dalI’Ispettore dei Vigili del fuoco, Alberto Tisot poco prima di mezzanotte

Ecco com’era la struttura di proprietà comunale. Nel video da YouTube la zona dove è situata la malga

Completamente distrutta la struttura

Lo stabile, è di propritetà del Comune di Siror, oggi Primiero San Martino di Castrozza e gestito da tempo dalla famiglia Zagonel. Le fiamme – secondo le prime informazioni – sarebbero partite da una canna fumaria. All’interno della malga, si trova infatti un piccolo appartamento in utilizzo alla famiglia che gestisce il locale.

La neve ostacola l’intervento

Particolarmente impegnativo l’intervento per i Vigili del fuoco che sono dovuti arrivare in zona con gatto delle nevi e motoslitta, per la neve ancora abbondante in zona. Pochissima l’acqua disponibile per domare le fiamme. In tarda serata, i volontari sono riusciti ad utlizzare l’impianto idrico collegato all’innevamento artificiale dell’Alpe Tognola.

La struttura però, come documentano le prime immagini dei Vigili del fuoco, è andata completamente distrutta.

L’incendio a Malga Frattazza – Immagini Vigili del fuoco San Martino di Castrozza

Una malga storica

Malga Fratazza è una malga storica nei dintorni di San Martino di Castrozza, trasformata nell’omonimo ristorante, come documenta il sito Castrozza.eu curato dallo storico locale Marco Toffol