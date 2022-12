Auguri di Buone feste dalla Comunità di Primiero e dai Comuni: il punto su attività e progetti (VIDEO)

Auguri di Buone feste da Comunità e Comuni

Primiero/Vanoi/Mis (Trento) – E’ tempo di auguri per le festività, ma anche di bilanci per i progetti in corso nei Comuni del territorio e in Comunità.

Il punto sull’attività e sui progetti nei Comuni

News Comunità Primiero 110. In questa edizione, interviste e servizi: – Presidente Comunità, Roberto Pradel – Opere e progetti – Sindaco Primiero San Martino, Daniele Depaoli – Pnrr e nuovi cantieri – Sindaco Imèr, Antonio Loss – Bilancio estate Imèr e novità inverno – Riccardo Nami, Coro Sass Maor – Roma e il Progetto Musica e Montagna

News Comunità Primiero 109. In questa edizione il sindaco di Sagron Mis, Marco Depaoli e di Canal San Bovo, Bortolo Rattin, fanno il punto sul turismo e sui progetti in corso nei rispettivi territori. Il sindaco di Mezzano, Giampiero Zugliani presenta invece i numeri di Trentino Music Festival per Mezzano Romantica 2022. Infine Mariangela Zanetel, assesore comunale e presidente CTC Siror, parla del Mercatino di Natale di Siror 2022, concluso da poco