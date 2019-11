San Martino di Castrozza, auto vola nella scarpata: salvo il conducente. Recupero con l’elicottero

Posted on

Salvo imprevisti, la partenza della vendemmia è prevista in Italia per l’inizio di agosto NordEst – ​Il grande caldo non fa solo soffrire gli italiani ma è accolto con gioia nelle vigne dove le alte temperature fanno migliorare la qualità delle uve e sono la premessa di una ottima vendemmia, dopo la pioggia primaverile. È […]