Donna di 26 anni accoltellata e uccisa nel Trevigiano, era in attesa del secondo figlio

Una donna di 26 anni è stata trovata morta colpita con un’arma da taglio nella frazione di Spineda di Riese Pio X, in provincia di Treviso

NordEst – Il corpo si trovava all’ingresso della sua abitazione. L’allarme è stato dato da un vicino di casa che ha avvertito il 118. Sentito dai carabinieri il compagno della donna. Il presunto omicida risiede a Altivole, un Comune confinante con Riese. L’uomo, che è attualmente ricercato, si sarebbe allontanato a piedi dal luogo del delitto.

Sarebbe una persona che la coppia conosce. Per questo motivo, secondo le prime ricostruzioni, Vanessa Ballan, questo il nome della vittima, gli ha aperto la porta, venendo però aggredita e uccisa. Il compagno, che si trovava con lei nell’abitazione, è in stato di choc ma è riuscito a fornire elementi utili agli investigatori che stanno ricercando l’omicida.

L’arma del delitto non è stata trovata. La coppia ha un figlio di 4 anni, la cui presenza al momento del delitto non è stata accertata, e risiedeva da anni nella piccola frazione di Riese. Si tratta di un piccolo quartiere residenziale con case bifamiliari, e un negozio di parrucchiera, che la vittima frequentava. La vittima era sposata dal novembre 2012 con Nicola Scapinello, l’uomo attualmente sentito dai carabinieri, e si erano trasferiti a Riese da Castelfranco Veneto, località di cui sono entrambi originari.

In breve

La Polizia Postale ha arrestato 28 persone in flagranza di reato e denunciato altre 28, in 38 province italiane, per la detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico. L’operazione, diretta dalla Procura della repubblica di Venezia tramite il Centro nazionale del contrasto alla pedopornografia online (Cncpo), ha impegnato circa 200 agenti della Polizia Postale, che ha inoltre eseguito 51 decreti di perquisizione. Gli arresti sono stati tutti convalidati e sono state operate 19 misure cautelari. Gli indagati hanno tra i 16 e 73 anni.