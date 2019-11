Dramma a Trento: 25enne trovata morta in un’auto, sospetta overdose

La giovane di 25 anni, originaria della Val di Rabbi, è stata trovata morta lunedì mattina in un’auto in via Orsi, vicino all’ingresso del pronto soccorso dell’ospedale Santa Chiara, non lontano dal bar in angolo con Largo Medaglie d’Oro

Trento – Immediati sono scattati i soccorsi, in seguito alla chiamata di emergenza. Sul posto sono intervenuti i sanitari e i carabinieri, che dopo aver constatato la morte della giovane, l’hanno identificata come una ragazza con problemi di droga.

Per questo motivo si ipotizza che la causa della morte possa essere una overdose di eroina, ma non si escludono altre ipotesi.

A dare l’allarme, è stato lunedì mattina un giovane, amico della ragazza, che si era addormentato con lei nell’auto, trasformata in una dimora temporanea. La corsa in ospedale, ma per la ragazza non c’è stato nulla da fare. Un vero e proprio dramma che ha colpito al cuore l’intero Trentino.