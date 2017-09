San Martino di Castrozza, Sabato 23 settembre si corre la “Rosetta verticale”. Nel 1892 si correva Fiera – Monte Pavione in 5 ore, sfida verticale?

Connect on Linked in

La partenza della gara di corsa in montagna è posta in centro a San Martino di Castrozza mentre l’arrivo avverrà sulla Cima Rosetta. Il 29 luglio 1892. Quel giorno, stando a quello che riferisce la Gazzetta di Trento il 30 luglio di quell’anno, “Un certo signor Wolf da Parmen in Prussia lanciò la sfida ‘verticale’, ancora attuale?

di Ervino Filippi Gilli

San Martino di Castrozza (Trento) – A San Martino di Castrozza, sono giunte le preiscrizioni della campionessa olimpica di fondo e plurimedagliata nella corsa in montagna Antonella Confortola e della campionessa di sci alpinismo Cecilia De Filippo. Due nomi importanti, che vanno ad aggiungersi agli atleti che gareggiano per la conquista del podio nella prima edizione di Trentino Vertical Circuit, il challenge di quattro competizioni di corsa in montagna di sola ascesa, con lunghezza non vincolata ai mille metri, che si concluderà proprio sabato.

A partire dal leader Patrick Facchini, che vanta 276 punti e dovrà ben guardarsi da Nicola Pedergnana, pure lui del Team La Sportiva, a quota 244, seguito da Daniele Felicetti a 216, Giacomo Calufetti a 180, Stefano Gretter a 166 e Gianfranco Marini a 166. Per la classifica finale verranno calcolati i tre migliori risultati su quattro prove. Grande incertezza anche in campo femminile, dove Michela Cozzini si presenta con 244 punti, seguita da Federica Iachelini con 212, Veronica Bello con 156, Elena Tomè con 134, Barbara Testa con 120.

A cura del Comitato Ex3me sabato 23 Settembre, tempo permettendo (ma le previsioni lasciano ben sperare) si svolgerà la Rosetta Verticale.

E’ una corsa in montagna che fa parte del Trentino Vertical Circuit assieme ad altre tre manifestazioni

Dislivello Lunghezza 6° Roncon vertical – Roncone (4 giugno) 1400 m 6.000 m 7° Verticale del Cornon – Tesero (24 giugno) 1080 m 5.050 m 1°Vertical Vioz – Pejo (20 agosto) 1220 m 6.000 m 1° Rosetta verticale – San Martino di Castrozza 1279 m 6.900 m

Le tre gare che sono state finora svolte hanno visto vincitori diversi

Classifica Maschile Classifica Femminile 6° Roncon vertical Patrick Facchini Michela Cozzini 7° Verticale del Cornon Perkmann Hannes Rossi Francesca 1°Vertical Vioz – Pejo Davide Magnini Paola Gelpi

Il percorso

Lo start verrà dato alle ore 9 di sabato 23 settembre dal centro di San Martino di Castrozza, quindi i concorrenti risaliranno sotto l’impianto della cabinovia Colverde fino all’omonimo rifugio. Da qui l’itinerario prosegue sul sentiero 701, risanato completamente pochi anni fa dall’Ente Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino, per risalire a ripide svolte in direzione del Dente del Cimòn, attraversare sotto Cima Corona, giungere nei pressi del pilone della funivia Rosetta e quindi all’arrivo della Funivia. Con un ultimo breve salto verticale si giunge alla croce di vetta della Cima Rosetta, dove la gara termina.

Come si diceva di quasi sette chilometri (6,9 per la precisione) con un dislivello di 1279 metri, si snoderà inizialmente lungo le strade di San Martino e poi su, verso il Rifugio Colverde, lungo la pista (con una piccola digressione con passaggio sotto l’impianto di risalita). Raggiunta la struttura ricettiva i concorrenti (al momento gli iscritti sono 80 ma il Comitato organizzatore spera di superare le 120 iscrizioni) prenderanno la via del sentiero SAT 701 fino a raggiungere la cima della Rosetta a quota 2741.

Il comitato organizzatore sta facendo i canonici “salti mortali” per poter garantire un percorso sicuro e, soprattutto, libero dalla neve che è caduta abbastanza abbondante (25 centimetri sull’Altopiano delle Pale) già a partire dal Colverde.

Le iscrizioni si possono inviare attraverso il sito www.wedosport.net, versando la quota di 20 euro, fino alle ore 24 di giovedì 21 settembre; in seguito lo si potrà fare presso l’Hotel Regina a San Martino di Castrozza.

Al termine della gara è previsto il rientro in funivia, che si può utilizzare anche per salire in quota prima dello start per incoraggiare i protagonisti di questa avvincente sfida. Premiazioni di gara e di circuito alle ore 13,30 presso il Palazzetto dello Sport di San Martino di Castrozza, dove verranno celebrati i nuovi campioni e premiati i primi concorrenti

