Tragico schianto nel Bellunese: muore il primierotto Marco Bancher, 43enne di Siror

Il drammatico incidente mortale è avvenuto mercoledì pomeriggio intorno alle 16.30 nel Feltrino poco prima della galleria ad Arsiè sulla Statale 50 bis var. La vittima è un 43enne, Marco Bancher, residente a Siror nel Primiero, omonimo del comandante dei vigili del fuoco di San Martino di Castrozza

Primiero/Belluno – Drammatico schianto mercoledì pomeriggio, tra un bilico e una Seat Leon. Non ha lasciato scampo a Marco Bancher, 43 anni di Siror nel comune di Primiero San Martino di Castrozza (nella foto da fb), che viaggiava in direzione Valsugana/Bassano. Il mezzo dopo l’impatto frontale è rimasto schiacciato tra il guard rail e il camion.

La Seat Leon, guidata da Marco Bancher, procedeva verso sud, in direzione Valsugana, nei pressi di Arsiè, quando si è scontrata con un articolato condotto da un 55enne goriziano. Fatale la collisione frontale contro il mezzo pesante che viaggiava in senso contrario. Al volante del tir S.D. di Gorizia, trasportato in elicottero all’ospedale di Belluno, fortunatamente con lesioni non gravi. L’impatto è stato tremendo, stando alla prima ricostruzione effettuata dai carabinieri della stazione di Quero intervenuti per eseguire i primi rilievi.

Il recupero del conducente trentino ormai esanime, è stato molto difficoltoso. Sul posto i soccorsi del Suem veneto con l’elisoccorso, i carabinieri per i rilievi e i vigili del fuoco bellunesi intervenuti anche con l’autogrù per il recupero del tir.

Dolore in queste ore nella comunità di Primiero, per la scomparsa di Marco Bancher. La notizia si è diffusa sui social già dal tardo pomeriggio di mercoledì e ha lasciato tutti senza parole.

Traffico deviato sulle “scale” di Primolano

Il mezzo pesante – proveniente da Gorizia – era carico di billette di fonderia che nello schianto si sono sparse sulla carreggiata. Sul luogo oltre ai soccorritori e ai carabinieri, sono intervenuti anche i vigili del fuoco permanenti dalle stazioni di Feltre e di Belluno.

La statale è rimasta chiusa a lungo sia durante l’intervento, a cura dei sanitari del Suem bellunese, sia successivamente per la rimozione dei veicoli e delle pesanti barre metalliche.

Le immagini dei vigili del fuoco

#10febbraio #Arsie’(BL) scontro frontale tra un camion e un’auto lungo la SS50 bis: deceduto l’automobilista, ferito il conducente del mezzo pesante. Intervento di soccorso #vigilidelfuoco @SUEM_Veneto #soccorsiquotidiani pic.twitter.com/YccZbW1Ico — VigilFuoco Veneto (@vvfveneto) February 10, 2021