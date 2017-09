Amazon sfida la moda low cost

Connect on Linked in

Scontato, veloce e a portata di click

NordEst (Adnkronos) – Amazon prende tutto e si fa strada anche nel mondo della moda. Come? Con una collezione low cost che punta dritta dritta a fare concorrenza alle catene già regine del mercato internazionale.

Il fondatore Jeff Bezos l’ha lanciato nei giorni scorsi: il brand di Amazon Moda dal nome azzeccatissimo, ‘find, ‘trova’ in pratica, ha debuttato alla grande sulla passerella delle sfilate della London Fashion Week.

Tanto per cominciare ci sarà subito un maxi sconto: 20% su ogni acquisto minimo di 40 euro. Prezzo lancio, ma la differenza vera per chi compra sarà un’altra e non è difficile da indovinare per chi conosce Amazon.

Non sarà tanto nelle modalità di consegna, niente droni per ora tanto per capirci, ma nei tempi: il pacchetto, assicurano, arriverà in meno di un’ora con Amazon Prime.