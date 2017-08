Schianto a Cavalese, muore novantenne: la vittima è il ligure Giovanni Giuseppe Pecoraro

Connect on Linked in

Un turista genovese di 91 anni è morto mercoledì pomeriggio in un incidente stradale avvenuto in Val di Fiemme fra Tesero e Cavalese, sulla strada statale delle Dolomiti. Il ferito, invece, è del posto. Le sue condizioni non sono gravi

Cavalese (Trento) – Si chiamava Giovanni Giuseppe Pecoraro, il 91enne di Genova morto nello scontro frontale a Cavalese. Non si esclude l’ipotesi del malore.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del ‘118’ con due ambulanze e l’elisoccorso. Vano l’intervento per l’anziano, deceduto sul colpo.

La seconda persona, rimasta ferita in modo non grave, è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale S.Chiara di Trento. La dinamica dell’incidente è al vaglio della Polizia municipale di Cavalese.

In breve

Doppio intervento sanitario mercoledì pomeriggio a Primiero per l’elisoccorso – In mattinata l’elicottero è intervenuto in codice rosso a Tonadico, per un bimbo di 9 anni. Poco più tardi, l’elicottero è intervenuto Malga Venegiota per il soccorso di una donna di 69 anni. Numerosi altri interventi in codice giallo per infortuni e malori nel comune di Primiero San Martino di Castrozza.

Atti osceni nel parco davanti ai bambini, 38enne di Primiero patteggia – Alla luce di quanto accertato dai Carabinieri, l’uomo veniva subito bloccato nei giorni scorsi dai militari e condotto in Caserma dove, dopo la sua identificazione, operaio 38enne originario del Primiero, al momento lavoratore stagionale in Val di Fassa, sentito anche il magistrato di turno della Procura di Trento, veniva dichiarato in stato di arresto. In Tribunale a Trento, l’uomo ha patteggiato ed è stato liberato.